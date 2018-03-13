Рекс Тиллерсон назвал дату прекращения своих полномочий

Рекс Тиллерсон, уволенный с поста госсекретаря США Дональдом Трампом, рассказал об официальной дате прекращения своих полномочий.
Рекс Тиллерсон: «Срок действия моих полномочий в качестве госсекретаря истекает в полночь 31 марта».
При этом он отметил, что не собирается лично заниматься внешнеполитическими вопросами оставшееся время и с конца этого дня передаст полномочия госсекретаря своему первому заместителю Джону Салливану.
Сам же Тиллерсон сконцентрируется на административных вопросах, чтобы обеспечить постепенную передачу дел Майку Помпео, которого Трамп решил назначить госсекретарем.
Также Тиллерсон подвел итог своей работы. В числе одного из позитивных достижений он назвал относительную стабилизацию ситуации в Сирии. Кроме этого, он выступил против изоляции России, поскольку это «не отвечает ничьим интересам». В то же время он назвал поведение России «вызывающим беспокойство». Для решения этой проблемы, по его словам, еще многое необходимо сделать.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США. Его преемником стал директор ЦРУ Майкл Помпео. Новый глава Госдепа, по словам Трампа, продолжит программу восстановления позиций Америки в мире, будет укреплять союзы США и противостоять противникам американского государства.
При этом он отметил, что не собирается лично заниматься внешнеполитическими вопросами оставшееся время и с конца этого дня передаст полномочия госсекретаря своему первому заместителю Джону Салливану.
Сам же Тиллерсон сконцентрируется на административных вопросах, чтобы обеспечить постепенную передачу дел Майку Помпео, которого Трамп решил назначить госсекретарем.
Также Тиллерсон подвел итог своей работы. В числе одного из позитивных достижений он назвал относительную стабилизацию ситуации в Сирии. Кроме этого, он выступил против изоляции России, поскольку это «не отвечает ничьим интересам». В то же время он назвал поведение России «вызывающим беспокойство». Для решения этой проблемы, по его словам, еще многое необходимо сделать.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США. Его преемником стал директор ЦРУ Майкл Помпео. Новый глава Госдепа, по словам Трампа, продолжит программу восстановления позиций Америки в мире, будет укреплять союзы США и противостоять противникам американского государства.
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