Евгения Медведева пропустит чемпионат мира по фигурному катанию

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева по рекомендации врачей пропустит чемпионат мира по фигурному катанию в Милане.
Турнир стартует 19 марта. Федерация фигурного катания на коньках России объявила, что состав российской команды, объявленный 3 марта, к настоящему моменту претерпел изменения.
Федерация фигурного катания на коньках России: «К большому сожалению, в чемпионате мира не сможет принять участие двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева».
По итогам медицинского обследования врачи рекомендовали спортсменке на ближайшие 4–8 недель «строго ограничить высокие специфические нагрузки на стопу, возникающие при исполнении большинства прыжковых элементов». В противном случае неизбежно хирургическое вмешательство.
Из-за травмы правой стопы и необходимости последующей реабилитации Медведева в декабре 2017 года была вынуждена пропустить финал Гран-при Международного союза конькобежцев и чемпионат России, сосредоточившись на подготовке к Олимпийским играм. В Пхёнчхане Медведева в итоге завоевала две серебряные награды — в командном и личном турнирах.
На днях в интервью НТВ Медведева опровергла слухи о том, что намерена сменить тренера, уехать за границу и выступать за другую страну.
Федерация фигурного катания на коньках России: «К большому сожалению, в чемпионате мира не сможет принять участие двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева».
По итогам медицинского обследования врачи рекомендовали спортсменке на ближайшие 4–8 недель «строго ограничить высокие специфические нагрузки на стопу, возникающие при исполнении большинства прыжковых элементов». В противном случае неизбежно хирургическое вмешательство.
Из-за травмы правой стопы и необходимости последующей реабилитации Медведева в декабре 2017 года была вынуждена пропустить финал Гран-при Международного союза конькобежцев и чемпионат России, сосредоточившись на подготовке к Олимпийским играм. В Пхёнчхане Медведева в итоге завоевала две серебряные награды — в командном и личном турнирах.
На днях в интервью НТВ Медведева опровергла слухи о том, что намерена сменить тренера, уехать за границу и выступать за другую страну.
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