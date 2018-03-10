Фигуристка Медведева в эфире НТВ опровергла слухи о своем переезде за границу

В ответ на сообщения о смене тренера и возможном отъезде из России фигуристка Евгения Медведева заявила, что тоже не понимает, откуда взялись эти слухи.
Серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхёнчхане, фигуристка Евгения Медведева не планирует уезжать из России и выступать за другую страну. Такое заявление она сделала в беседе с ведущим НТВ Вадимом Такменёвым в программе «Центральное телевидение».
Евгения Медведева, фигуристка: «У меня тоже вопрос, откуда это все берется. Я встала с утра, смотрю на экран своего телефона, и у меня сообщения: „Женя, что это?“, „Откуда это?“, „Это что, правда?“ Нет, это неправда, это слухи. Не волнуйтесь, я остаюсь в своей родной стране, со своими родными тренерами».
Напомним, вскоре после Олимпийских игр в Пхёнчхане в ряде СМИ появились сообщения, что Медведева расстается со своим тренером Этери Тутберидзе и даже планирует перейти в сборную другой страны. Причиной такого решения якобы стал конфликт с тренером.
18-летняя фигуристка также заявила, что планирует остаться в спорте и развиваться дальше.
Евгения Медведева: «Исчезать я никуда не собираюсь, потому что я люблю фигурное катание, это моя жизнь, и бросать это дело я не собираюсь еще очень много лет».
На вопрос о том, каково было выступать в Южной Корее после допингового скандала и отстранения российской сборной от Игр, Медведева ответила, что «накала страстей» из-за этого на соревнованиях не было, а она сама чувствовала только поддержку. Главным же подарком после Игр, по ее словам, стала встреча в аэропорту с российскими флагами, которую устроили ей семья, друзья и болельщики.
Евгения Медведева, фигуристка: «У меня тоже вопрос, откуда это все берется. Я встала с утра, смотрю на экран своего телефона, и у меня сообщения: „Женя, что это?“, „Откуда это?“, „Это что, правда?“ Нет, это неправда, это слухи. Не волнуйтесь, я остаюсь в своей родной стране, со своими родными тренерами».
Напомним, вскоре после Олимпийских игр в Пхёнчхане в ряде СМИ появились сообщения, что Медведева расстается со своим тренером Этери Тутберидзе и даже планирует перейти в сборную другой страны. Причиной такого решения якобы стал конфликт с тренером.
18-летняя фигуристка также заявила, что планирует остаться в спорте и развиваться дальше.
Евгения Медведева: «Исчезать я никуда не собираюсь, потому что я люблю фигурное катание, это моя жизнь, и бросать это дело я не собираюсь еще очень много лет».
На вопрос о том, каково было выступать в Южной Корее после допингового скандала и отстранения российской сборной от Игр, Медведева ответила, что «накала страстей» из-за этого на соревнованиях не было, а она сама чувствовала только поддержку. Главным же подарком после Игр, по ее словам, стала встреча в аэропорту с российскими флагами, которую устроили ей семья, друзья и болельщики.
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