Победители конкурса «Лидеры России» получили места в министерствах

На высокие должности в министерствах назначены трое победителей конкурса «Лидеры России». Сотвествующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев.
Директор департамента Минздрава Олег Салагай занял пост заместителя министра здравоохранения. Зампредседателя правления банка Илья Торосов назначен замом министра экономического развития, а руководитель аналитического центра энергетического агентства Минэнерго Павел Сорокин стал заместителем министра энергетики.
Павел Сорокин, заместитель министра энергетики РФ: «В соответствии с приказом, который был только что подписан, я буду курировать вопросы развития нефтегазового комплекса, включая налогообложение, включая нефтепереработку и прочие связанные с этим вопросы. Конкурс на самом деле, я считаю, для развития бизнеса, для развития политической среды дает очень большой прорыв».
Конкурс управленцев «Лидеры России» устраивают в нашей стране по поручению Владимира Путина. Финальный этап проходил с 7–11 февраля в Сочи. В число победителей вошли 100 человек. Все они получили образовательные гранты и возможность в течение года консультироваться у лучших управленцев России.
Павел Сорокин, заместитель министра энергетики РФ: «В соответствии с приказом, который был только что подписан, я буду курировать вопросы развития нефтегазового комплекса, включая налогообложение, включая нефтепереработку и прочие связанные с этим вопросы. Конкурс на самом деле, я считаю, для развития бизнеса, для развития политической среды дает очень большой прорыв».
Конкурс управленцев «Лидеры России» устраивают в нашей стране по поручению Владимира Путина. Финальный этап проходил с 7–11 февраля в Сочи. В число победителей вошли 100 человек. Все они получили образовательные гранты и возможность в течение года консультироваться у лучших управленцев России.
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