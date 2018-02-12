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    Путин предложил сделать конкурс управленцев «Лидеры России» регулярным. Путин, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин предложил сделать конкурс управленцев «Лидеры России» регулярным

    Путин предложил сделать конкурс управленцев «Лидеры России» регулярным

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    Путин предложил сделать конкурс управленцев «Лидеры России» регулярным

    Путин предложил сделать конкурс управленцев «Лидеры России» регулярным

    Путин предложил сделать конкурс управленцев «Лидеры России» регулярным

      Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» может стать регулярным. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с финалистами масштабного проекта. Беседа за чашкой чая прошла в Кремле.

      Конкурс проводился по поручению президента, и Путин признался, что был приятно удивлен количеством поступивших заявок: почти 200 тысяч руководителей из разных сфер выразили желание расширить свои профессиональные горизонты.

      Владимир Путин, президент РФ: «У нас этот конкурс не связан с какой-то карьерной лестницей — только с созданием возможностей для дальнейшего роста, но думаю, что не пройдет незамеченным этот конкурс для тех, кто ищет себе во властные структуры, в бизнес-структуры интересных, перспективных людей».

      Владимир Путин отметил, что многим приглашенным на чаепитие финалистам будут сделаны конкретные предложения от заинтересованных работодателей.

      Всего в конкурсе «Лидеры России» 103 победителя. В течение года они смогут получать персональные консультации у наставников — федеральных министров, губернаторов, топ-менеджеров ведущих компаний. Кроме того, финалисты награждены грантами в размере одного миллиона рублей. Эти деньги можно потратить на дополнительное образование или повышение квалификации.

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