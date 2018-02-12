Путин предложил сделать конкурс управленцев «Лидеры России» регулярным

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» может стать регулярным. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с финалистами масштабного проекта. Беседа за чашкой чая прошла в Кремле.
Конкурс проводился по поручению президента, и Путин признался, что был приятно удивлен количеством поступивших заявок: почти 200 тысяч руководителей из разных сфер выразили желание расширить свои профессиональные горизонты.
Владимир Путин, президент РФ: «У нас этот конкурс не связан с какой-то карьерной лестницей — только с созданием возможностей для дальнейшего роста, но думаю, что не пройдет незамеченным этот конкурс для тех, кто ищет себе во властные структуры, в бизнес-структуры интересных, перспективных людей».
Владимир Путин отметил, что многим приглашенным на чаепитие финалистам будут сделаны конкретные предложения от заинтересованных работодателей.
Всего в конкурсе «Лидеры России» 103 победителя. В течение года они смогут получать персональные консультации у наставников — федеральных министров, губернаторов, топ-менеджеров ведущих компаний. Кроме того, финалисты награждены грантами в размере одного миллиона рублей. Эти деньги можно потратить на дополнительное образование или повышение квалификации.
Владимир Путин, президент РФ: «У нас этот конкурс не связан с какой-то карьерной лестницей — только с созданием возможностей для дальнейшего роста, но думаю, что не пройдет незамеченным этот конкурс для тех, кто ищет себе во властные структуры, в бизнес-структуры интересных, перспективных людей».
Владимир Путин отметил, что многим приглашенным на чаепитие финалистам будут сделаны конкретные предложения от заинтересованных работодателей.
Всего в конкурсе «Лидеры России» 103 победителя. В течение года они смогут получать персональные консультации у наставников — федеральных министров, губернаторов, топ-менеджеров ведущих компаний. Кроме того, финалисты награждены грантами в размере одного миллиона рублей. Эти деньги можно потратить на дополнительное образование или повышение квалификации.
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