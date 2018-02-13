«Лидерами России» заинтересовались представители власти и бизнеса

Финалисты конкурса «Лидеры России», который завершился в Сочи, без работы не останутся. К победителям серьезно присматриваются и в частных компаниях, и в государственных, и даже в Кремле. С молодыми лидерами встретился Владимир Путин. Президент отметил, что победители конкурса получат интересные предложения по работе, и попросил участников рассказать о своих планах.
Как знать, может быть, довольно скоро мы увидим молодых людей, победителей конкурса «Лидеры России», в Кремле и других органах власти не в качестве гостей, а в качестве постоянных сотрудников, занимающих высокие командные посты.
Их называют представителями нового поколения управленцев, поколения, которое не должно иметь блата, родственных связей, больших денег, а только знания, целеустремленность, талант. Отбирали их из огромного количества претендентов — 200 тысяч человек, и именно они вошли в так называемую золотую сотню президента.
В Кремле, правда, собрались не все, а только 16 будущих лидеров. Формат встречи неофициальный, за чаем. Президент не скрывал, что количество желающих поучаствовать в отборе его поразило, рассчитывал на 12–15 тысяч, а тут такая массовость.
Владимир Путин: «Вы знаете, наверное, неоднократно уже об этом говорили, у нас этот конкурс не связан с какой-то карьерной лестницей, только с созданием возможности для дальнейшего роста. Тем не менее думаю, что этот конкурс не пройдет незамеченным для тех, кто ищет себе в свои структуры, во властные структуры, в бизнес-структуры интересных перспективных людей».
Путина приятно удивило, что в финалистах оказались не только зеленые новички без опыта руководящей работы, но и люди практически состоявшиеся. Так, Павел Сорокин в структурах Минэнерго работал над ограничением добычи нефти между Россией и странами ОПЕК. И у него есть свое видение этого направления.
Произвел весьма благоприятное впечатление на Путина и врач-хирург из Новосибирска Евгений Покушалов, который в свои 43 года является доктором наук, профессором, членом-корреспондентом Академии наук.
Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Их называют представителями нового поколения управленцев, поколения, которое не должно иметь блата, родственных связей, больших денег, а только знания, целеустремленность, талант. Отбирали их из огромного количества претендентов — 200 тысяч человек, и именно они вошли в так называемую золотую сотню президента.
В Кремле, правда, собрались не все, а только 16 будущих лидеров. Формат встречи неофициальный, за чаем. Президент не скрывал, что количество желающих поучаствовать в отборе его поразило, рассчитывал на 12–15 тысяч, а тут такая массовость.
Владимир Путин: «Вы знаете, наверное, неоднократно уже об этом говорили, у нас этот конкурс не связан с какой-то карьерной лестницей, только с созданием возможности для дальнейшего роста. Тем не менее думаю, что этот конкурс не пройдет незамеченным для тех, кто ищет себе в свои структуры, во властные структуры, в бизнес-структуры интересных перспективных людей».
Путина приятно удивило, что в финалистах оказались не только зеленые новички без опыта руководящей работы, но и люди практически состоявшиеся. Так, Павел Сорокин в структурах Минэнерго работал над ограничением добычи нефти между Россией и странами ОПЕК. И у него есть свое видение этого направления.
Произвел весьма благоприятное впечатление на Путина и врач-хирург из Новосибирска Евгений Покушалов, который в свои 43 года является доктором наук, профессором, членом-корреспондентом Академии наук.
Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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