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    ФАС из-за внутрисетевого роуминга возбудила дело против «Вымпелкома». Билайн, компании, Мегафон, МТС, тарифы и цены, ФАС, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФАС из-за внутрисетевого роуминга возбудила дело против «Вымпелкома»

    ФАС из-за внутрисетевого роуминга возбудила дело против «Вымпелкома»

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    ФАС <nobr>из-за</nobr> внутрисетевого роуминга возбудила дело против «Вымпелкома»

    ФАС из-за внутрисетевого роуминга возбудила дело против «Вымпелкома»

    ФАС <nobr>из-за</nobr> внутрисетевого роуминга возбудила дело против «Вымпелкома»

      Федеральная антимонопольная служба обвинила всю «большую тройку» сотовых операторов в завышении цен на внутрисетевой роуминг. Сегодня дело возбудили против «Вымпелкома». Разговор об отмене роуминга идет с прошлого года, но мобильные операторы стоят на своем до последнего.

      Сегодня Федеральная антимонопольная служба заявила, что «Вымпелком», предоставляющий услуги под брендом «Билайн», по-прежнему завышает стоимость междугородних звонков. На прошлой неделе такие же дела были заведены в отношении двух других компаний «большой тройки» — МТС и «Мегафон».

      Ранее ФАС потребовала от операторов связи устранить разницу в тарифах при внутрисетевом роуминге. В ведомстве подчеркивают, что она не обоснована ни экономически, ни технологически. «Вымпелком» с решением ФАС не согласен. В компании заявили, что в полной мере реализуют требования антимонопольного ведомства. МТС и «Мегафон» также говорят, что готовы обосновать свои тарифы.

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