ФАС получила отчеты операторов по отмене внутрисетевого роуминга

Федеральная антимонопольная служба России получила от операторов «большой тройки» — МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» — отчеты о ходе выполнении предписания об отмене внутрисетевого роуминга.
Ведомство намерено проанализировать эти отчеты и через 10 рабочих дней принять решение.
Анатолий Голомолзин: «В течение 10 рабочих дней мы будем тщательно анализировать полученную информацию. Если представленные отчеты не соответствуют требованиям наших предупреждений, ФАС России намерена возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства согласно Закону о защите конкуренции».
Ранее ФАС России выдала операторам связи предупреждения о необходимости устранения экономически и технологически необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы «домашнего» региона. При этом в ведомстве подчеркнули, что устранение разницы между стоимостью связи дома и в поездках не должно привести к ухудшению положения абонентов и общему росту тарифов.
ФАС рассчитывает, что уже в этом году отдельных тарифов за роуминг в России не будет. Операторы «большой тройки» должны были выполнить предписание до 31 января, а Tele2 — до 31 мая.
Анатолий Голомолзин: «В течение 10 рабочих дней мы будем тщательно анализировать полученную информацию. Если представленные отчеты не соответствуют требованиям наших предупреждений, ФАС России намерена возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства согласно Закону о защите конкуренции».
ФАС проверит отчеты операторов связи об отмене внутрисетевого «роуминга» https://t.co/CqpkczfbSL— ФАС (@rus_fas) February 1, 2018
Ранее ФАС России выдала операторам связи предупреждения о необходимости устранения экономически и технологически необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы «домашнего» региона. При этом в ведомстве подчеркнули, что устранение разницы между стоимостью связи дома и в поездках не должно привести к ухудшению положения абонентов и общему росту тарифов.
ФАС рассчитывает, что уже в этом году отдельных тарифов за роуминг в России не будет. Операторы «большой тройки» должны были выполнить предписание до 31 января, а Tele2 — до 31 мая.
Комментарии