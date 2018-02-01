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    ФАС получила отчеты операторов по отмене внутрисетевого роуминга

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    ФАС получила отчеты операторов по отмене внутрисетевого роуминга

    ФАС получила отчеты операторов по отмене внутрисетевого роуминга

    Федеральная антимонопольная служба России получила от операторов «большой тройки» — МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» — отчеты о ходе выполнении предписания об отмене внутрисетевого роуминга.

    Ведомство намерено проанализировать эти отчеты и через 10 рабочих дней принять решение.

    Анатолий Голомолзин: «В течение 10 рабочих дней мы будем тщательно анализировать полученную информацию. Если представленные отчеты не соответствуют требованиям наших предупреждений, ФАС России намерена возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства согласно Закону о защите конкуренции».




    Ранее ФАС России выдала операторам связи предупреждения о необходимости устранения экономически и технологически необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы «домашнего» региона. При этом в ведомстве подчеркнули, что устранение разницы между стоимостью связи дома и в поездках не должно привести к ухудшению положения абонентов и общему росту тарифов.

    ФАС рассчитывает, что уже в этом году отдельных тарифов за роуминг в России не будет. Операторы «большой тройки» должны были выполнить предписание до 31 января, а Tele2 — до 31 мая.

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