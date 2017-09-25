ФАС назвала сроки отмены роуминга в РФ

ФАС рассказала о прогрессе в переговорах с мобильными операторами по вопросу отмены национального роуминга в России.
Федеральная антимонопольная служба рассчитывает, что в 2018 отдельных тарифов за роуминг в России не будет. Ведомство намерено урегулировать этот вопрос с мобильными операторами в ближайшие девять месяцев, сообщает РИА Новости. Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин напомнил, что отмена национального роуминга рассматривается в рамках заведенного на «большую четверку» дела.
Анатолий Голомолзин, замглавы ФАС: «На рассмотрение дела отводится три месяца, при необходимости рассмотрение дела может быть продлено еще на шесть месяцев».
Глава ФАС Игорь Артемьев в свою очередь заявил, что отмена роуминга в России не должна привести к росту цен на услуги связи. Ведомство договорилось с операторами, что повышения тарифов не будет, передает слова Артемьева ТАСС.
Игорь Артемьев, глава ФАС: «Компании делают шаг навстречу потребителю и теряют определенные ресурсы. Мы постараемся помочь им от имени правительства, чтобы эти барьеры были сняты, чтобы они расширили свой бизнес, могли больше зарабатывать на обороте».
В частности, предлагается изменить условия подключения домов к операторам связи, чтобы повысить конкуренцию. Сейчас управляющие компании имеют право подключать весь дом к одному оператору.
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров отметил, что сохранение цен на услуги связи и прозрачность тарифов — основное условие, при котором ведомство будет готово поддержать отмену национального роуминга.
Анатолий Голомолзин, замглавы ФАС: «На рассмотрение дела отводится три месяца, при необходимости рассмотрение дела может быть продлено еще на шесть месяцев».
Глава ФАС Игорь Артемьев в свою очередь заявил, что отмена роуминга в России не должна привести к росту цен на услуги связи. Ведомство договорилось с операторами, что повышения тарифов не будет, передает слова Артемьева ТАСС.
Игорь Артемьев, глава ФАС: «Компании делают шаг навстречу потребителю и теряют определенные ресурсы. Мы постараемся помочь им от имени правительства, чтобы эти барьеры были сняты, чтобы они расширили свой бизнес, могли больше зарабатывать на обороте».
В частности, предлагается изменить условия подключения домов к операторам связи, чтобы повысить конкуренцию. Сейчас управляющие компании имеют право подключать весь дом к одному оператору.
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров отметил, что сохранение цен на услуги связи и прозрачность тарифов — основное условие, при котором ведомство будет готово поддержать отмену национального роуминга.
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