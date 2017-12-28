Российские операторы начали готовиться к отмене роуминга

Все крупнейшие операторы связи начали корректировать тарифы для последующей отмены роуминга в России, сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров
Такое заявление министр сделал после встречи с главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым и операторами связи.
Николай Никифоров: «Все крупнейшие операторы уже начали серьезную корректировку тарифных планов с тем, чтобы понятие роуминга постепенно уходило в прошлое. Чуть больше изменений нас ждет в январе».
При этом, добавил министр, значительная часть абонентов крупных операторов уже находится в тарифных планах, где понятие роуминга по уровню цен почти ушло в прошлое.
Никифоров также отметил, что, по расчетам, роуминг внутри России будет отменен в первом полугодии 2018 года, передает РИА Новости.
Николай Никифоров: «Изначально антимонопольная служба ставила цель завершить всю работу в 2017 году. Конструктив нашего взаимодействия вывел нас на обоюдное понимание того, что это физически невозможно сделать в 2017 году. Сеть связи очень большая, тысячи тарифных планов. Считаю, что в 2018 году по внутрисетевому и национальному роумингу, скорее всего, удастся решить все вопросы. В основном все это произойдет в течение первого-второго квартала».
Напомним, в августе 2017 года ФАС предписала операторам «большой четверки» разобраться с предупреждением по поводу необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России. Антимонопольная служба рассчитывает, что убрать понятие внутрисетевого роуминга из тарифов удастся в 2018 году.
Ранее, 20 декабря министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что российские операторы уже начали поэтапно отказываться от роуминга.
Николай Никифоров: «Все крупнейшие операторы уже начали серьезную корректировку тарифных планов с тем, чтобы понятие роуминга постепенно уходило в прошлое. Чуть больше изменений нас ждет в январе».
При этом, добавил министр, значительная часть абонентов крупных операторов уже находится в тарифных планах, где понятие роуминга по уровню цен почти ушло в прошлое.
Никифоров также отметил, что, по расчетам, роуминг внутри России будет отменен в первом полугодии 2018 года, передает РИА Новости.
Николай Никифоров: «Изначально антимонопольная служба ставила цель завершить всю работу в 2017 году. Конструктив нашего взаимодействия вывел нас на обоюдное понимание того, что это физически невозможно сделать в 2017 году. Сеть связи очень большая, тысячи тарифных планов. Считаю, что в 2018 году по внутрисетевому и национальному роумингу, скорее всего, удастся решить все вопросы. В основном все это произойдет в течение первого-второго квартала».
Напомним, в августе 2017 года ФАС предписала операторам «большой четверки» разобраться с предупреждением по поводу необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России. Антимонопольная служба рассчитывает, что убрать понятие внутрисетевого роуминга из тарифов удастся в 2018 году.
Ранее, 20 декабря министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что российские операторы уже начали поэтапно отказываться от роуминга.
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