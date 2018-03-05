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    ФАС возбудила дела против МТС и «Мегафона». Билайн, МТС, Мегафон, ФАС, мобильная связь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФАС возбудила дела против МТС и «Мегафона»

    ФАС возбудила дела против МТС и «Мегафона»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов
    ФАС возбудила дела против МТС и «Мегафона»

    ФАС возбудила дела против МТС и «Мегафона»

    ФАС возбудила дела против МТС и «Мегафона»
    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов

      • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверила отчеты операторов об отмене внутрисетевого роуминга и пришла к выводу, что МТС и «Мегафон» не исполнили сделанные ранее предписания.

      О возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства против МТС и «Мегафона» сообщается на сайте ФАС.

      Отмечается, что операторы «большой тройки» необоснованно завысили цену междугородних звонков в поездках по России. Также необоснованным в ФАС назвали введение ежесуточной платы для абонента, который покинул «домашний» регион. После рассмотрения дела служба может выдать предписание о «перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства». Об этом заявил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

      Ранее ФАС России выдала операторам связи предупреждения о необходимости устранить экономически и технологически необоснованную разницу в тарифах за пределами «домашнего» региона. При этом в ведомстве подчеркнули, что устранение разницы между стоимостью связи дома и в поездках не должно привести к ухудшению положения абонентов и общему росту тарифов.

      Первоначально операторы должны были исполнить предписания ведомства до 15 декабря прошлого года. Позднее этот срок продлили до конца января для трех операторов («Мегафон», МТС, «Вымплеком») и до мая для Tele2. Последние отчеты о ходе выполнении предписаний ФАС получила от «большой тройки» в начале февраля.

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