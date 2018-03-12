Уличная камера сняла нападение псов-людоедов на жителя Истры

Следователи проводят проверку по факту смерти
19-летнего Олега Шушунова, которого в подмосковной Истре загрызли собаки. Предстоит найти виновных в том, что агрессивные животные жили на улице, и никто не пытался их отловить ранее.
Несколько часов назад Кристина Исупова пришла в сознание и узнала от врачей, что молодой человек, который бросился защищать ее от стаи бездомных псов, погиб. На записи камеры наблюдения — последние минуты его жизни. На кадрах видно, что Олег Шушунов шел вдоль забора промзоны домой, как вдруг навстречу ему выбежали бездомные собаки. На секунду он остановился, но все же продолжил путь. А уже через сотню метров разъяренные животные напали на Исупову.
В тяжелейшем состоянии Исупову доставили в реанимацию. Скорую вызывали местные жители, она была уже без сознания. А вот спасти Шушунова врачи не смогли. Он получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. О его гибели стало известно не сразу, так как раненая женщина не в состоянии была рассказать. Тело ее защитника нашли через несколько часов.
По предварительной версии криминалистов, молодой человек пытался убежать, но, судя по следам, собаки окружили его. Скорее всего, он погиб не сразу. Псы повредили ему артерию, и он скончался от потери крови.
Вскоре выяснилось, что Шушунов был знакомым певца Юрия Лозы. На своей страничке в соцсети музыкант признался: до сих пор не может поверить в гибель возлюбленного его племянницы. Девушка ждет от Шушунова ребенка.
Утром сотрудники истринской администрации отрапортовали, что собаки пойманы. Чиновники уверены, что в случившемся виноваты местные жители, которые подкармливали псов. Но следить за порядком обязаны были как раз коммунальные службы. По закону они должны были заключить контракт с фирмами по отлову бездомных животных. Было ли это сделано — выясняют следователи.
Если окажется, что кто-то действительно приносил еду бродячим собакам, то за такую сердобольность тоже придется понести ответственность. По словам специалистов, псы стали воспринимать эту территорию как свою, а прохожих — чужаками, которые несут угрозу.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Виктории Юдиной.
В тяжелейшем состоянии Исупову доставили в реанимацию. Скорую вызывали местные жители, она была уже без сознания. А вот спасти Шушунова врачи не смогли. Он получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. О его гибели стало известно не сразу, так как раненая женщина не в состоянии была рассказать. Тело ее защитника нашли через несколько часов.
По предварительной версии криминалистов, молодой человек пытался убежать, но, судя по следам, собаки окружили его. Скорее всего, он погиб не сразу. Псы повредили ему артерию, и он скончался от потери крови.
Вскоре выяснилось, что Шушунов был знакомым певца Юрия Лозы. На своей страничке в соцсети музыкант признался: до сих пор не может поверить в гибель возлюбленного его племянницы. Девушка ждет от Шушунова ребенка.
Утром сотрудники истринской администрации отрапортовали, что собаки пойманы. Чиновники уверены, что в случившемся виноваты местные жители, которые подкармливали псов. Но следить за порядком обязаны были как раз коммунальные службы. По закону они должны были заключить контракт с фирмами по отлову бездомных животных. Было ли это сделано — выясняют следователи.
Если окажется, что кто-то действительно приносил еду бродячим собакам, то за такую сердобольность тоже придется понести ответственность. По словам специалистов, псы стали воспринимать эту территорию как свою, а прохожих — чужаками, которые несут угрозу.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Виктории Юдиной.
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