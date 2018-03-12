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    Растерзавшие парня под Истрой псы-людоеды пойманы

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    Растерзавшие парня под Истрой <nobr>псы-людоеды</nobr> пойманы

    Растерзавшие парня под Истрой псы-людоеды пойманы

    Растерзавшие парня под Истрой <nobr>псы-людоеды</nobr> пойманы

    Пойманы бродячие собаки, напавшие на людей в пригороде Истры.

    Как заявил руководитель администрации городского округа Истра Андрей Дунаев, сотрудники специальной организации отловили агрессивных псов, которые насмерть загрызли 19-летнего юношу и покусали женщину. Сообщается, что профильным службам поручено активизировать работу с бродячими животными.

    Андрей Дунаев, руководитель администрации городского округа Истра: «Окончательные выводы делать рано, на месте работают правоохранительные органы, устанавливают все обстоятельства происшествия. К сожалению, мужчина погиб, девушка получила множественные ранения, сейчас она прооперирована и находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Собаки отловлены специальной организацией».

    Дунаев подчеркнул, что потребовал активизировать работу по отлову беспризорных животных и животных без сопровождения, передает РИА Новости.

    Андрей Дунаев: «Прошу жителей городского округа Истра направлять информацию о таких случаях для принятия соответствующих мер. Мои соболезнования родственникам погибшего. Пострадавшей желаю скорейшего выздоровления».

    О нападении собак на людей под Истрой стало известно накануне. Пресс-служба подмосковного управления СКР сообщила, что под Истрой животные набросились на мужчину и женщину. Молодой человек скончался, пострадавшая с травмами доставлена в больницу.

    Сегодня подробности этой трагической истории сообщил певец Юрий Лоза. По его словам, от 19-летнего парня, которого насмерть загрызли псы, беременна его племянница. Музыкант назвал этот случай «кошмарным» и рассказал, как безутешную девушку успокаивают всей семьей.

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