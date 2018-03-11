В Подмосковье собаки насмерть загрызли 19-летнего парня

В Московской области собаки напали на
19-летнего молодого человека и загрызли его насмерть.
Трагедия произошла в поселке Курсаково Истринского района. Тело молодого человека со следами многочисленных укусов нашли на Железнодорожной улице.
Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, предположительно, мужчину загрызли бродячие собаки.
Также стало известно, что, помимо мужчины, собаки напали и на женщину. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.
Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, предположительно, мужчину загрызли бродячие собаки.
Также стало известно, что, помимо мужчины, собаки напали и на женщину. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.
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