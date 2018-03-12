В Восточной Гуте найдена мастерская боевиков по производству химоружия

Сирийские правительственные войска в населенном пункте Афтрис после выхода боевиков провели зачистку и обнаружили кустарную мастерскую по производству химических боеприпасов.
По информации ТАСС, о результатах операции сообщил полковник сирийской армии Ферраз Ибрагим.
Ферраз Ибрагим, полковник сирийской армии: «Предполагается, что снаряжение указанных боеприпасов могло производиться в рамках подготовки провокации для обвинения правительственных войск в применении химического оружия».
О том, что боевики готовятся инсценировать в Восточной Гуте химическую атаку и обвинить в этом правительственные силы, накануне предупреждал заместитель главы сирийского МИДа Фейсал Микдад. По его словам, террористы группировки «Тахрир аш-Шам» собирались «принести в жертву» нескольких женщин. Ранее бойцы сирийской армии в подконтрольном экстремистам районе нашли 24 тонны опасных веществ.
Ферраз Ибрагим, полковник сирийской армии: «Предполагается, что снаряжение указанных боеприпасов могло производиться в рамках подготовки провокации для обвинения правительственных войск в применении химического оружия».
О том, что боевики готовятся инсценировать в Восточной Гуте химическую атаку и обвинить в этом правительственные силы, накануне предупреждал заместитель главы сирийского МИДа Фейсал Микдад. По его словам, террористы группировки «Тахрир аш-Шам» собирались «принести в жертву» нескольких женщин. Ранее бойцы сирийской армии в подконтрольном экстремистам районе нашли 24 тонны опасных веществ.
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