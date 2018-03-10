В подконтрольных боевикам районах Сирии нашли 24 тонны отравляющих веществ

В МИД Сирии сообщили, что нашли 24 тонны химических отравляющих веществ на подконтрольных боевикам территориях.
По словам замглавы сирийского МИД Фейсала Микдада, специалисты, которых назначает Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), «не хотят знать правду» о том, кто на самом деле владеет химическим оружием в Сирии, и предпочитают прислушиваться только к мнению террористов.
Фейсал Микдад, замглавы МИД Сирии: «Западные страны хотели доказать лишь то, что правительственные войска Сирии использовали химическое оружие. Нами же было обнаружено большое производство химических веществ. Мы заявляли об этом многократно, но запад хочет слышать только террористов».
Мидкад также заявил, что сирийские власти не раз интересовались у ОЗХО, почему ее специалисты не приезжают в Алеппо или Хан-Шейхун. В организации же отвечали, что это слишком опасно.
Фейсал Микдад: «Мы сказали, что готовы обеспечить охрану, предложили связаться с Саудовской Аравией или США, чтобы они обеспечили безопасность на территориях, подконтрольных так называемой оппозиции, но ОЗХО отказались сделать это».
Ранее в западных СМИ неоднократно появлялась информация о якобы применении Дамаском отравляющих веществ. Однако представители командования САР не раз подчеркивали, что у сирийских войск нет химического оружия. Его уничтожили еще четыре года назад под контролем международных специалистов.
Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что единственная цель публикаций об использовании сирийской армией химического оружия — дискредитировать правительственные силы.
Фейсал Микдад, замглавы МИД Сирии: «Западные страны хотели доказать лишь то, что правительственные войска Сирии использовали химическое оружие. Нами же было обнаружено большое производство химических веществ. Мы заявляли об этом многократно, но запад хочет слышать только террористов».
Мидкад также заявил, что сирийские власти не раз интересовались у ОЗХО, почему ее специалисты не приезжают в Алеппо или Хан-Шейхун. В организации же отвечали, что это слишком опасно.
Фейсал Микдад: «Мы сказали, что готовы обеспечить охрану, предложили связаться с Саудовской Аравией или США, чтобы они обеспечили безопасность на территориях, подконтрольных так называемой оппозиции, но ОЗХО отказались сделать это».
Ранее в западных СМИ неоднократно появлялась информация о якобы применении Дамаском отравляющих веществ. Однако представители командования САР не раз подчеркивали, что у сирийских войск нет химического оружия. Его уничтожили еще четыре года назад под контролем международных специалистов.
Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что единственная цель публикаций об использовании сирийской армией химического оружия — дискредитировать правительственные силы.
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