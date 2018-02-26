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    Лавров назвал провокацией сообщения СМИ о применении химоружия в Восточной Гуте. войны и вооруженные конфликты, Лавров, Минобороны РФ, Сирия, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров назвал провокацией сообщения СМИ о применении химоружия в Восточной Гуте

    Лавров назвал провокацией сообщения СМИ о применении химоружия в Восточной Гуте

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    Лавров назвал провокацией сообщения СМИ о применении химоружия в Восточной Гуте

    Лавров назвал провокацией сообщения СМИ о применении химоружия в Восточной Гуте

      Владимир Путин обсудил сегодня на заседании Совета безопасности ситуацию в Восточной Гуте (пригород Дамаска). Как отметил пресс-секретарь президента, была акцентирована существенная озабоченность в связи с продолжающимися провокационными действиями террористов. Президент отметил важность выполнения принятой накануне Советом безопасности ООН резолюции о прекращении огня в Сирии.

      Министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня назвал провокацией появившиеся в прессе сообщения о применении химического оружия в Восточной Гуте. По словам дипломата, их единственная цель — дискредитировать правительственные силы. Москва призывает готовиться к новым вбросам.

      Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Уже пошли через СМИ вбросы о том, что вчера или сегодня утром в Восточной Гуте был применен хлор в качестве отравляющего вещества, причем это сделано со ссылкой на какого-то анонимного персонажа, живущего в США. И будут наверняка еще дополнительные вбросы. Попытки из такого рода источников, конечно же, будут продолжаться с единственной целью — очернить, ошельмовать правительственные силы, обвинить их во всех смертных грехах».

      Накануне в российском Минобороны сообщили, что сирийские боевики готовят химическую атаку в Восточной Гуте, чтобы обвинить Дамаск в применении отравляющих веществ. Как подчеркнули в ведомстве, несмотря на обострение в отдельных районах, за сутки к перемирию присоединились 17 поселков. Почти 300 мирных жителей вернулись в свои дома.

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