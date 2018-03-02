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2 марта, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Террористы в Сирии готовят инсценировку с применением химического оружия. Сирия, войны и вооруженные конфликты, терроризм, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТеррористы в Сирии готовят инсценировку с применением химического оружия

    Террористы в Сирии готовят инсценировку с применением химического оружия

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    Террористы в Сирии готовят инсценировку с применением химического оружия

    Террористы в Сирии готовят инсценировку с применением химического оружия

    Террористы в Сирии готовят инсценировку с применением химического оружия

      Террористические группировки, включая запрещенные в России «Джейш Аль-Ислам», «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам», планируют устроить в Восточной Гуте инсценировку с применением отравляющих веществ.

      По данным агентства SANA, боевикам из-за рубежа поступило указание применить боеприпасы с химическими веществами рядом с позициями сирийской армии. Это даст возможность странам Запада возложить на Дамаск вину за использование химоружия против мирного населения.

      Представители командования САР в очередной раз подчеркнули, что у сирийских войск нет химического оружия. Его уничтожили еще четыре года назад под контролем международных специалистов.

      Ранее в западных СМИ неоднократно появлялась информация о якобы применении Дамаском отравляющих веществ. Глава МИД РФ Сергей Лавров единственная цель подобных публикаций — дискредитировать правительственные силы.

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