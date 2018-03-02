Террористы в Сирии готовят инсценировку с применением химического оружия

Террористические группировки, включая запрещенные в России «Джейш
Аль-Ислам», «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам», планируют устроить в Восточной Гуте инсценировку с применением отравляющих веществ.
По данным агентства SANA, боевикам из-за рубежа поступило указание применить боеприпасы с химическими веществами рядом с позициями сирийской армии. Это даст возможность странам Запада возложить на Дамаск вину за использование химоружия против мирного населения.
Представители командования САР в очередной раз подчеркнули, что у сирийских войск нет химического оружия. Его уничтожили еще четыре года назад под контролем международных специалистов.
Ранее в западных СМИ неоднократно появлялась информация о якобы применении Дамаском отравляющих веществ. Глава МИД РФ Сергей Лавров единственная цель подобных публикаций — дискредитировать правительственные силы.
Представители командования САР в очередной раз подчеркнули, что у сирийских войск нет химического оружия. Его уничтожили еще четыре года назад под контролем международных специалистов.
Ранее в западных СМИ неоднократно появлялась информация о якобы применении Дамаском отравляющих веществ. Глава МИД РФ Сергей Лавров единственная цель подобных публикаций — дискредитировать правительственные силы.
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