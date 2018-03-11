Чудо техники <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Чудо техники 12+
    •  
    МИД Сирии узнал о планах боевиков инсценировать химатаку в Восточной Гуте. войны и вооруженные конфликты, Сирия, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМИД Сирии узнал о планах боевиков инсценировать химатаку в Восточной Гуте

    МИД Сирии узнал о планах боевиков инсценировать химатаку в Восточной Гуте

    комментировать
    МИД Сирии узнал о планах боевиков инсценировать химатаку в Восточной Гуте

    МИД Сирии узнал о планах боевиков инсценировать химатаку в Восточной Гуте

    МИД Сирии узнал о планах боевиков инсценировать химатаку в Восточной Гуте

      Боевики из Восточной Гуты планируют инсценировать химическую атаку и обвинить в этом власти Сирии. С таким заявлением выступил замглавы МИДа арабской республики Фейсал Микдад.

      По словам дипломата, «спектакль» могут провести уже сегодня. Целью атаки станут мирные жители. Ранее бойцы сирийской армии обнаружили в подконтрольном террористам районе 24 тонны опасных веществ.

      Фейсал Микдад также добавил, что западные страны упорно игнорируют факт применения боевиками химического оружия. На все приглашения Дамаска приехать и убедиться в этом на месте международные эксперты отвечают отказом под предлогом проблем с безопасностью.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru