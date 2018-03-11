МИД Сирии узнал о планах боевиков инсценировать химатаку в Восточной Гуте

Боевики из Восточной Гуты планируют инсценировать химическую атаку и обвинить в этом власти Сирии. С таким заявлением выступил замглавы МИДа арабской республики Фейсал Микдад.
По словам дипломата, «спектакль» могут провести уже сегодня. Целью атаки станут мирные жители. Ранее бойцы сирийской армии обнаружили в подконтрольном террористам районе 24 тонны опасных веществ.
Фейсал Микдад также добавил, что западные страны упорно игнорируют факт применения боевиками химического оружия. На все приглашения Дамаска приехать и убедиться в этом на месте международные эксперты отвечают отказом под предлогом проблем с безопасностью.
Фейсал Микдад также добавил, что западные страны упорно игнорируют факт применения боевиками химического оружия. На все приглашения Дамаска приехать и убедиться в этом на месте международные эксперты отвечают отказом под предлогом проблем с безопасностью.
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