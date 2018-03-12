В Восточной Гуте начались ожесточенные бои между группировками боевиков

Группировки боевиков в Восточной Гуте вступили в уличные бои друг с другом после требования о размежевании «Фейлак
ар-Рахман» с запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра».
Как рассказал представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин, накануне состоялись переговоры Центра с лидерами вооруженной группировки «Фейлак ар-Рахман», которые хотели покинуть район. В обмен на это им было выдвинуто требование размежеваться с террористами «Джебхат ан-Нусры». После на улицах Восточной Гуты начались открытые бои.
Владимир Золотухин: «После выдвижения центром по примирению враждующих сторон требований о немедленном размежевании группировки „Фейлак ар-Рахман“ с террористической организацией „Джебхат ан-Нусра“ с целью обсуждения их дальнейшего вывода из района, началось противостояние группировок. На улицах идут открытые бои между членами НВФ, мирные жители вынуждены искать укрытие, чтобы не стать случайными жертвами боевых действий».
Четырнадцатая по счету гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте в понедельник в 09:00 по местному времени (10:00 мск). Для выхода мирных жителей и боевиков работают два гуманитарных коридора — в населенных пунктах Эль-Вафидин и Млеха. Накануне район покинули 52 жителя Мисрабы, из них 26 — дети. К настоящему моменту боевики продолжают блокировать выходы к коридору со стороны Восточной Гуты, не давая мирным жителям покинуть район.
Ранее участники вооруженных группировок заявили, что позволят вывести из района несколько десятков мирных жителей в обмен на возможность выйти самим вместе с семьями.
Владимир Золотухин: «После выдвижения центром по примирению враждующих сторон требований о немедленном размежевании группировки „Фейлак ар-Рахман“ с террористической организацией „Джебхат ан-Нусра“ с целью обсуждения их дальнейшего вывода из района, началось противостояние группировок. На улицах идут открытые бои между членами НВФ, мирные жители вынуждены искать укрытие, чтобы не стать случайными жертвами боевых действий».
Четырнадцатая по счету гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте в понедельник в 09:00 по местному времени (10:00 мск). Для выхода мирных жителей и боевиков работают два гуманитарных коридора — в населенных пунктах Эль-Вафидин и Млеха. Накануне район покинули 52 жителя Мисрабы, из них 26 — дети. К настоящему моменту боевики продолжают блокировать выходы к коридору со стороны Восточной Гуты, не давая мирным жителям покинуть район.
Ранее участники вооруженных группировок заявили, что позволят вывести из района несколько десятков мирных жителей в обмен на возможность выйти самим вместе с семьями.
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