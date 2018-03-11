Из Восточной Гуты впервые организованно вышли 52 мирных жителя

В ночь на воскресенье состоялся первый большой организованный выход мирных жителей из Восточной Гуты. Населенный пункт Мисраба покинули 52 человека.
Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Владимир Золотухин. По его словам, из 52 покинувших район мирных жителей 26 — дети.
Владимир Золотухин: «Сегодня из Восточной Гуты выведены 52 мирных жителя, из них 26 — дети. Сейчас они находятся в населенном пункте Адра на территории бывшей автошколы. Гуманитарная ситуация уточняется. В течение двух суток им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская».
Один из вышедших мирных сирийцев рассказал, что при боевиках население жило в постоянном страхе. Кроме того, людям приходилось выживать в очень тяжелых условиях, так как боевики «взвинтили цены на продовольствие» и «ввели жесткий режим существования — за малейшую провинность можно было лишиться головы».
Ранее представители российского центра по примирению враждующих сторон заявили, что переговоры о выводе мирных жителей из сирийской Восточной Гуты сдвинулись с мертвой точки. Участники незаконных вооруженных формирований могут позволить вывести из района несколько десятков мирных жителей в обмен на возможность выйти самим вместе с семьями.
В пятницу, 9 марта, 13 боевиков воспользовались гуманитарным коридором, покинули Восточную Гуту и отправились в Идлиб.
Владимир Золотухин: «Сегодня из Восточной Гуты выведены 52 мирных жителя, из них 26 — дети. Сейчас они находятся в населенном пункте Адра на территории бывшей автошколы. Гуманитарная ситуация уточняется. В течение двух суток им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская».
Один из вышедших мирных сирийцев рассказал, что при боевиках население жило в постоянном страхе. Кроме того, людям приходилось выживать в очень тяжелых условиях, так как боевики «взвинтили цены на продовольствие» и «ввели жесткий режим существования — за малейшую провинность можно было лишиться головы».
Ранее представители российского центра по примирению враждующих сторон заявили, что переговоры о выводе мирных жителей из сирийской Восточной Гуты сдвинулись с мертвой точки. Участники незаконных вооруженных формирований могут позволить вывести из района несколько десятков мирных жителей в обмен на возможность выйти самим вместе с семьями.
В пятницу, 9 марта, 13 боевиков воспользовались гуманитарным коридором, покинули Восточную Гуту и отправились в Идлиб.
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