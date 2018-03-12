Золото, серебро и бронза: российские лыжницы завоевали новые медали Паралимпиады

Российская лыжница Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль Паралимпиады, а в другой дисциплине Михалина Лысова стала бронзовым призером лыжной гонки.
Как передает ТАСС, в гонке на 15 километров с раздельным стартом свободным стилем в классе «стоя» победительницей стала российская лыжница Екатерина Румянцева. Серебряная медаль у другой россиянки — Анны Милениной. Бронза у украинской спортсменки Людмилы Ляшенко.
Екатерина Румянцева стала двукратной чемпионкой Паралимпиады: ранее она стала победительницей соревнований по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом, принеся первую медаль высшей пробы в копилку сборной РФ.
А пятикратная чемпионка Паралимпиады Михалина Лысова стала бронзовым призером лыжной гонки на 15 километров среди атлетов с нарушением зрения. Победила в этой дисциплине спортсменка из Белоруссии Светлана Сахоненко, серебро у украинской лыжницы Оксаны Шишковой.
Напомним, российские спортсмены выступают на Паралимпиаде в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Соревнования завершатся 18 марта.
Екатерина Румянцева стала двукратной чемпионкой Паралимпиады: ранее она стала победительницей соревнований по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом, принеся первую медаль высшей пробы в копилку сборной РФ.
А пятикратная чемпионка Паралимпиады Михалина Лысова стала бронзовым призером лыжной гонки на 15 километров среди атлетов с нарушением зрения. Победила в этой дисциплине спортсменка из Белоруссии Светлана Сахоненко, серебро у украинской лыжницы Оксаны Шишковой.
Напомним, российские спортсмены выступают на Паралимпиаде в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Соревнования завершатся 18 марта.
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