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    Биатлонистка Румянцева принесла России первое золото на Паралимпиаде. Паралимпиада, Южная Корея, биатлон, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБиатлонистка Румянцева принесла России первое золото на Паралимпиаде

    Биатлонистка Румянцева принесла России первое золото на Паралимпиаде

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    Биатлонистка Румянцева принесла России первое золото на Паралимпиаде

    Биатлонистка Румянцева принесла России первое золото на Паралимпиаде

    Биатлонистка Румянцева принесла России первое золото на Паралимпиаде
    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

      • Россиянка Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в соревнованиях по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе «стоя» на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Это золото стало первым в копилке российской команды.

      Второе место в гонке заняла еще одна российская биатлонистка — Анна Миленина. Третьей стала украинка Людмила Ляшенко.

      Паралимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхёнчхане официально открылись 9 марта. В параде атлетов приняли участие 36 россиян. Они прошли под нейтральным флагом. Всего на Играх выступят 30 российских спортсменов.

      За 10 дней Игр — с 9 по 18 марта — будет разыграно 80 комплектов медалей в шести видах спорта — в биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноуборде, следж-хоккее и керлинге на колясках.

      Церемония открытия зимней Паралимпиады прошла в Пхёнчхане. Собрали для вас самые яркие кадры.

      Опубликовано НТВ 9 марта 2018 г.

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