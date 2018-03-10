Биатлонистка Румянцева принесла России первое золото на Паралимпиаде

Россиянка Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в соревнованиях по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе «стоя» на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Это золото стало первым в копилке российской команды.
Второе место в гонке заняла еще одна российская биатлонистка — Анна Миленина. Третьей стала украинка Людмила Ляшенко.
Паралимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхёнчхане официально открылись 9 марта. В параде атлетов приняли участие 36 россиян. Они прошли под нейтральным флагом. Всего на Играх выступят 30 российских спортсменов.
За 10 дней Игр — с 9 по 18 марта — будет разыграно 80 комплектов медалей в шести видах спорта — в биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноуборде, следж-хоккее и керлинге на колясках.
Паралимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхёнчхане официально открылись 9 марта. В параде атлетов приняли участие 36 россиян. Они прошли под нейтральным флагом. Всего на Играх выступят 30 российских спортсменов.
За 10 дней Игр — с 9 по 18 марта — будет разыграно 80 комплектов медалей в шести видах спорта — в биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноуборде, следж-хоккее и керлинге на колясках.
Церемония открытия зимней Паралимпиады прошла в Пхёнчхане. Собрали для вас самые яркие кадры.Опубликовано НТВ 9 марта 2018 г.
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