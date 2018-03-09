В южнокорейском Пхёнчхане завершилась церемония открытия зимних Паралимпийских игр 2018 года.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин объявил зимние Паралимпийские игры 2018 года открытыми, после чего на Олимпийском стадионе подняли паралимпийский флаг. Он представляет собой белое полотнище с расположенными по центру тремя полумесяцами красного, синего и зеленого цветов.
Во время церемонии был зажжен огонь Паралимпиады, который за время эстафеты пронесли 800 факелоносцев, преодолевших в общей сложности 2018 км.
Церемония открытия сопровождалась световым шоу, инсталляциями и фейерверком.
В параде атлетов приняли участие 36 россиян, прошедшие под нейтральным флагом, который нес волонтер из Южной Кореи. Всего на Играх-2018 выступят 30 российских спортсменов.
Паралимпиада в Пхёнчхане пройдет с 9 по 18 марта. За 10 дней будет разыграно 80 комплектов медалей в шести видах спорта — в биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноуборде, следж-хоккее и керлинге на колясках.
Во время церемонии был зажжен огонь Паралимпиады, который за время эстафеты пронесли 800 факелоносцев, преодолевших в общей сложности 2018 км.
Церемония открытия сопровождалась световым шоу, инсталляциями и фейерверком.
В параде атлетов приняли участие 36 россиян, прошедшие под нейтральным флагом, который нес волонтер из Южной Кореи. Всего на Играх-2018 выступят 30 российских спортсменов.
Паралимпиада в Пхёнчхане пройдет с 9 по 18 марта. За 10 дней будет разыграно 80 комплектов медалей в шести видах спорта — в биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноуборде, следж-хоккее и керлинге на колясках.
Церемония открытия зимней Паралимпиады прошла в Пхёнчхане. Собрали для вас самые яркие кадры.Опубликовано НТВ 9 марта 2018 г.
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