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    Сборная российских паралимпийцев прошла на параде атлетов в Пхёнчхане

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    Сборная российских паралимпийцев прошла на параде атлетов в Пхёнчхане

    Сборная российских паралимпийцев прошла на параде атлетов в Пхёнчхане

    Сборная российских паралимпийцев прошла на параде атлетов в Пхёнчхане
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • На церемонии открытия Паралимпийских игр в Пхёнчхане в параде атлетов приняли участие 36 россиян.

    Участниками шествия стали руководитель национальной делегации Андрей Манзуров, сотрудники Паралимпийского комитета России. Среди атлетов — двукратная чемпионка Паралимпиады в Сочи Александра Францева и чемпион Паралимпиады 2014 года Валерий Редкозубов (оба — горнолыжный спорт слепых), двукратная чемпионка Паралимпийских игр — 2010 Мария Иовлева (лыжные гонки и биатлон среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).

    Флаг Международного паралимпийского комитета (МПК), с которым прошли россияне, нес южнокорейский волонтер.

    Игры будут проведены 9–18 марта, в соревнованиях по шести видам спорта примут участие более 500 атлетов, представляющие 48 делегаций.

    Церемония открытия зимней Паралимпиады прошла в Пхёнчхане. Собрали для вас самые яркие кадры.

    Опубликовано НТВ 9 марта 2018 г.

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