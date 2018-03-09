Сборная российских паралимпийцев прошла на параде атлетов в Пхёнчхане

На церемонии открытия Паралимпийских игр в Пхёнчхане в параде атлетов приняли участие 36 россиян.
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Участниками шествия стали руководитель национальной делегации Андрей Манзуров, сотрудники Паралимпийского комитета России. Среди атлетов — двукратная чемпионка Паралимпиады в Сочи Александра Францева и чемпион Паралимпиады 2014 года Валерий Редкозубов (оба — горнолыжный спорт слепых), двукратная чемпионка Паралимпийских игр — 2010 Мария Иовлева (лыжные гонки и биатлон среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).
Флаг Международного паралимпийского комитета (МПК), с которым прошли россияне, нес южнокорейский волонтер.
Игры будут проведены 9–18 марта, в соревнованиях по шести видам спорта примут участие более 500 атлетов, представляющие 48 делегаций.
Флаг Международного паралимпийского комитета (МПК), с которым прошли россияне, нес южнокорейский волонтер.
Игры будут проведены 9–18 марта, в соревнованиях по шести видам спорта примут участие более 500 атлетов, представляющие 48 делегаций.
Церемония открытия зимней Паралимпиады прошла в Пхёнчхане. Собрали для вас самые яркие кадры.Опубликовано НТВ 9 марта 2018 г.
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