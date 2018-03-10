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    Второе золото российской паралимпийской сборной принесла биатлонистка Лысова

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Константин Чалабов
    Второе золото российской паралимпийской сборной принесла биатлонистка Лысова

    Второе золото российской паралимпийской сборной принесла биатлонистка Лысова

    Второе золото российской паралимпийской сборной принесла биатлонистка Лысова
  • Фото: РИА Новости © 2018, Константин Чалабов

    • В Южной Корее российская биатлонистка Михалина Лысова выиграла золото и стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Она победила в гонке на 6 километров среди спортсменок с нарушением зрения и принесла нашей стране вторую медаль высшего достоинства.

    Лысова, выступавшая с ведущим Алексеем Ивановым, прошла дистанцию без промахов на огневых рубежах за 18 минут 48,3 секунды. Серебро досталось украинке Оксане Шишковой (без промахов; время — 19.26,4). Бронзу выиграла гражданка Белоруссии Светлана Сахоненко (три промаха; 20.28,2).

    Первую золотую награду в гонке на 6 километров завоевала биатлонистка Екатерина Румянцева. Для нее это дебютное выступление на Паралимпиаде. Екатерина рассказала, что не испытывала стресса, но до последнего в победе сомневалась. Серебро досталось другой россиянке Анне Милениной.

    смотретьБиатлонистка Румянцева принесла России первое золото на Паралимпиаде
    Биатлонистка Румянцева принесла России первое золото на Паралимпиаде
    Паралимпийские игры в Южной Корее открылись накануне. До соревнований допустили 30 российских атлетов. Все они выступают под нейтральным флагом. Завершатся состязания 18 марта.

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