В Вене мужчина с ножом напал на охрану у резиденции посла Ирана

Охранники резиденции посла Ирана застрелили человека, пытавшегося проникнуть с ножом в здание дипмиссии в Вене.
Сообщение о нападении появилось на странице полиции Вены в Twitter.
В полиции сообщили, что неизвестный мужчина с ножом напал на постовых австрийской федеральной полиции у здания резиденции посла Ирана. Полицейские сначала применили против него баллончик с перцовым газом, но после были вынуждены открыть огонь на поражение.
Нападавший, который оказался 26-летним гражданином Австрии, скончался от полученных огнестрельных ранений. О мотивах нападавшего ничего не сообщается.
Напомним, 8 марта в Вене выходец из Афганистана напал с ножом на австрийскую семью. Супружеская пара и их несовершеннолетняя дочь получили ранения. Нападавший в тот день также атаковал еще одного выходца из Афганистана. Позже задержанный преступник объяснил свои действия «тяжелой жизненной ситуацией».
В полиции сообщили, что неизвестный мужчина с ножом напал на постовых австрийской федеральной полиции у здания резиденции посла Ирана. Полицейские сначала применили против него баллончик с перцовым газом, но после были вынуждены открыть огонь на поражение.
#Aktuell: #Wenzgasse— Iranische Residenz: Unbekannter Angreifer mit einem Messer von Überwachungsposten des österreichischen Bundesheeres erschossen. Näheres derzeit unklar.— POLIZEI WIEN (@LPDWien) 11 марта 2018 г.
Нападавший, который оказался 26-летним гражданином Австрии, скончался от полученных огнестрельных ранений. О мотивах нападавшего ничего не сообщается.
Напомним, 8 марта в Вене выходец из Афганистана напал с ножом на австрийскую семью. Супружеская пара и их несовершеннолетняя дочь получили ранения. Нападавший в тот день также атаковал еще одного выходца из Афганистана. Позже задержанный преступник объяснил свои действия «тяжелой жизненной ситуацией».
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