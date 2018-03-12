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    В Вене мужчина с ножом напал на охрану у резиденции посла Ирана

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    В Вене мужчина с ножом напал на охрану у резиденции посла Ирана

    В Вене мужчина с ножом напал на охрану у резиденции посла Ирана

    Охранники резиденции посла Ирана застрелили человека, пытавшегося проникнуть с ножом в здание дипмиссии в Вене.

    Сообщение о нападении появилось на странице полиции Вены в Twitter.

    В полиции сообщили, что неизвестный мужчина с ножом напал на постовых австрийской федеральной полиции у здания резиденции посла Ирана. Полицейские сначала применили против него баллончик с перцовым газом, но после были вынуждены открыть огонь на поражение.




    Нападавший, который оказался 26-летним гражданином Австрии, скончался от полученных огнестрельных ранений. О мотивах нападавшего ничего не сообщается.

    Напомним, 8 марта в Вене выходец из Афганистана напал с ножом на австрийскую семью. Супружеская пара и их несовершеннолетняя дочь получили ранения. Нападавший в тот день также атаковал еще одного выходца из Афганистана. Позже задержанный преступник объяснил свои действия «тяжелой жизненной ситуацией».

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