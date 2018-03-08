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    Неизвестный с ножом напал на прохожих в Вене

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    Неизвестный с ножом напал на прохожих в Вене

    Неизвестный с ножом напал на прохожих в Вене

    Неизвестный с ножом напал на прохожих в Вене, Австрия. По предварительной информации, три человека получили серьезные ранения.

    По информации местной полиции, инцидент произошел вечером 7 марта неподалеку от общественного парка Пратер. Мужчина, вооруженный ножом, набросился на прохожих и начал беспорядочно наносить удары, передает газета Heute.


    После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Его разыскивает полиция. Место преступления в настоящее время оцеплено.

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