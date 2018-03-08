Неизвестный с ножом напал на прохожих в Вене, Австрия. По предварительной информации, три человека получили серьезные ранения.
По информации местной полиции, инцидент произошел вечером 7 марта неподалеку от общественного парка Пратер. Мужчина, вооруженный ножом, набросился на прохожих и начал беспорядочно наносить удары, передает газета Heute.
После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Его разыскивает полиция. Место преступления в настоящее время оцеплено.
Almeno tre persone a #Vienna sarebbero state ferite con un #coltello o un’#arma da #taglio e al momento l’assalitore sarebbe in fuga. Torna la paura #terrorismo — #UltimOra #cronaca #austria #BreakingNews #attacco #Wien #wien #Injured #people #terrorism #Vienne #News #7Mar pic.twitter.com/NzLcG3DpPu— Giorgio Morera (@GiorgioMorera) 7 марта 2018 г.
После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Его разыскивает полиция. Место преступления в настоящее время оцеплено.
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