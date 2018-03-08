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    Задержанный выходец из Афганистана назвал причину нападения с ножом на прохожих в Вене

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    Задержанный выходец из Афганистана назвал причину нападения с ножом на прохожих в Вене

    Задержанный выходец из Афганистана назвал причину нападения с ножом на прохожих в Вене

    23-летний выходец из Афганистана признался в нападении с ножом на четырех жителей столицы Австрии.

    По словам задержанного, он не преследовал никаких политических мотивов. Причиной нападения, как он утверждает, стала его сложная жизненная ситуация. Мужчина заявил, что находился в агрессивном состоянии, передает ТАСС.

    Полиция Вены: «23-летний задержанный сознался во время допроса, что совершил оба нападения с ножом. Он признался, что совершил атаку из-за плохого и агрессивного настроения, сложившейся жизненной ситуации».

    Первое нападение произошло во 2-м районе Вены, возле станции метро «Нестройплац». Выходец из Афганистана набросился с ножом на семью. Пострадали 67-летний мужчина, его 56-летняя жена и их несовершеннолетняя дочь. После этого злоумышленник побежал в сторону станции «Пратерштерн» у Северного вокзала, где напал на своего знакомого — 20-летнего выходца из Афганистана, который в прошлом был его наркодилером.

    Полиция Вены: «Он напал на молодого человека, потому что считал его ответственным за свою наркотическую зависимость в прошлом».

    Нападение произошло накануне. Полиция задержала подозреваемого тем же вечером. Жизни троих пострадавших вне опасности, а пожилой мужчина находится в тяжелом состоянии.

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