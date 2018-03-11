Россию на «Евровидении-2018» будет представлять Юлия Самойлова

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  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов
Россию на <nobr>«Евровидении-2018»</nobr> будет представлять Юлия Самойлова

Россию на «Евровидении-2018» будет представлять Юлия Самойлова

Россию на <nobr>«Евровидении-2018»</nobr> будет представлять Юлия Самойлова
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов

    • Российская певица Юлия Самойлова на музыкальном конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне исполнит песню I Won’t Break.

    О том, что Юлия Самойлова будет представлять Россию в этом году на конкурсе «Евровидение», певица сообщила журналистам различных СМИ, а также разместила информацию на своей странице в 
    Instagram.

    Напомним, Самойлова должна была выступать на «Евровидении-2017», проходившем в Киеве, тогда Служба безопасности Украины запретила российской певице въезд на территорию страны за то, что ранее она выступила в Крыму.

    Конкурс «Евровидение-2018» будет проходить с 8 по 12 мая в Лиссабоне, поскольку в прошлом году победителем музыкального состязания стал португалец Сальвадор Собрал.

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    Различные СМИ публикуют свои прогнозы и рейтинги, пытаясь предсказать победителей «Евровидения». В начале марта букмекеры высоко оценили шансы на победу русской певицы Элины Нечаевой, которая будет представлять Эстонию и исполнит песню La Forza на итальянском языке.

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