Эстонию на «Евровидении» будет представлять русская певица

На международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2018 году Эстонию будет представлять русская певица Элина Нечаева.
Нечаева стала победителем отборочного конкурса Eesti Laul (Песня Эстонии), исполнив композицию «La forza» на итальянском языке, сообщает сайт ERR. Музыку для нее написал эстонский композитор Михкель Маттисен, а текст песни — сама Нечаева и Ксения Кочукова.
Конкурс «Евровидение-2018» пройдет в португальском Лиссабоне. Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая.
Россию в этом году будет представлять певица Юлия Самойлова. Она должна была выступить еще на «Евровидении-2017» в Киеве, но СБУ запретила девушке въезд на территорию Украины. От Украины в Лиссабон поедет 20-летний Константин Бочаров, который выступает под сценическим псевдонимом Melovin.
Конкурс «Евровидение-2018» пройдет в португальском Лиссабоне. Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая.
Россию в этом году будет представлять певица Юлия Самойлова. Она должна была выступить еще на «Евровидении-2017» в Киеве, но СБУ запретила девушке въезд на территорию Украины. От Украины в Лиссабон поедет 20-летний Константин Бочаров, который выступает под сценическим псевдонимом Melovin.
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