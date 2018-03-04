Букмекеры предсказали победу русской певицы на «Евровидении-2018»

Букмекеры оценили шансы участников музыкального конкурса
«Евровидение-2018», которой пройдет в мае в Португалии.
Согласно таблице, опубликованной на сайте Eurovisionworld.com, наиболее высокие шансы на победу у русской певицы Элины Нечаевой, которая будет представлять Эстонию и исполнит песню La Forza на итальянском языке. Она занимает первую строчку рейтинга.
На втором месте — представитель Болгарии, причем пока не известно, кто будет выступать от этой страны — имя объявят лишь 12 марта. На третьем месте чешский певец Миколас Йозеф, который исполнит на конкурсе песню Lie To Me.
Представительница России Юлия Самойлова заняла восьмое место. Песню на конкурс россиянка представит в марте. Также в первой десятке расположились представители Финляндии, Испании, Швеции, Австралии, Нидерландов и Германии.
Полуфиналы «Евровидения-2018» состоятся в Лиссабоне 8 и 10 мая, а финал — 12 мая. В нем примут участие представители 43 стран.
Юлия Самойлова должна была выступить на «Евровидении» в Киеве еще в прошлом году, однако тогда Служба безопасности Украины запретила певице въезд на территорию страны за то, что ранее она выступила в Крыму.
На втором месте — представитель Болгарии, причем пока не известно, кто будет выступать от этой страны — имя объявят лишь 12 марта. На третьем месте чешский певец Миколас Йозеф, который исполнит на конкурсе песню Lie To Me.
Представительница России Юлия Самойлова заняла восьмое место. Песню на конкурс россиянка представит в марте. Также в первой десятке расположились представители Финляндии, Испании, Швеции, Австралии, Нидерландов и Германии.
Полуфиналы «Евровидения-2018» состоятся в Лиссабоне 8 и 10 мая, а финал — 12 мая. В нем примут участие представители 43 стран.
Юлия Самойлова должна была выступить на «Евровидении» в Киеве еще в прошлом году, однако тогда Служба безопасности Украины запретила певице въезд на территорию страны за то, что ранее она выступила в Крыму.
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