Видео с матерящимся на сцене Ефремовым выложили в Сеть

Зрители сняли на видео эпизод спектакля «Не становись чужим», в котором актер театра «Современник» общается с залом, употребляя нецензурные выражения.
На кадрах, опубликованных сайтом «ВолгаНьюс», слышно, как один из зрителей из зала кричит артисту, что его не слышно. В ответ Михаил Ефремов, употребив ругательные слова, предлагает мужчине выйти и сказать то же самое со сцены, а также «вытащить беруши».
Михаил Ефремов, артист театра «Современник»: «Самара — город или нет? Мы играем англичан! Слышно? Сейчас я выйду, подожди»
Судя по видео, некоторые в зале смеялись и даже аплодировали артисту, который ругался, не выходя из образа. «Я уже текст забыл, ****! — заявлял со сцены Ефремов, затягиваясь сигаретой. Но большинство, судя по публикациям в соцсетях, было возмущено этой выходкой.
Скандал разгорелся после того, как несколько зрителей рассказали, что играющий главную роль московский артист опоздал на спектакль, а не сцене вел себя неподобающе. Театралы возмущались, что звезда „Современника“», который, видимо, был пьян, путал слова, матерился и грубил. Сам артист после спектакля заявил, что его поведение не выходило за рамки художественного замысла постановки, но зрители эту задумку не поняли.
Накануне врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов выразил надежду, что руководство «Современника» найдет способ извиниться перед самарской публикой. А глава Самарской области Дмитрий Азаров назвал московского актера грубияном. В «Современнике» заявили, что выясняют обстоятельства инцидента на гастролях в Самаре.
Михаил Ефремов, артист театра «Современник»: «Самара — город или нет? Мы играем англичан! Слышно? Сейчас я выйду, подожди»
Судя по видео, некоторые в зале смеялись и даже аплодировали артисту, который ругался, не выходя из образа. «Я уже текст забыл, ****! — заявлял со сцены Ефремов, затягиваясь сигаретой. Но большинство, судя по публикациям в соцсетях, было возмущено этой выходкой.
Скандал разгорелся после того, как несколько зрителей рассказали, что играющий главную роль московский артист опоздал на спектакль, а не сцене вел себя неподобающе. Театралы возмущались, что звезда „Современника“», который, видимо, был пьян, путал слова, матерился и грубил. Сам артист после спектакля заявил, что его поведение не выходило за рамки художественного замысла постановки, но зрители эту задумку не поняли.
Накануне врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов выразил надежду, что руководство «Современника» найдет способ извиниться перед самарской публикой. А глава Самарской области Дмитрий Азаров назвал московского актера грубияном. В «Современнике» заявили, что выясняют обстоятельства инцидента на гастролях в Самаре.
Комментарии