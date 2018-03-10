В «Современнике» выясняют обстоятельства пьяного скандала с Ефремовым

Директор театра «Современник» Игорь Попов заявил, что в театре начали выяснять обстоятельства инцидента с актером Михаилом Ефремовым на гастролях в Самаре.
Директор театра «Современник» Игорь Попов связался с руководителями Самарской области, чтобы выяснить обстоятельства скандала вокруг спектакля «Не становись чужим» в Самаре.
Игорь Попов, директор театра «Современник»: «Мы начали разбираться. Я звонил руководителям культуры Самарской области. Для того чтобы принять взвешенное решение, необходимо в том, что случилось на гастролях, разобраться как следует, а не пользоваться сообщениями в соцсетях и слухами».
Ранее жители Самары, которые пришли на спектакль «Не становись чужим» с участием Михаила Ефремова, рассказали в соцсетях об опоздании актера на спектакль, в котором он играет главную роль. Как пишут недовольные зрители, артист вышел на сцену в состоянии сильного алкогольного опьянения, он путал слова, грубил и нецензурно выражался в адрес зала.
Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов написал на своей странице в соцсети Facebook, что считает выходку Ефремова безобразной и надеется, что руководство «Современника» найдет способ извиниться перед самарской публикой. А глава Самарской области Дмитрий Азаров назвал московского актера грубияном.
Сам Михаил Ефремов заявил, что его поведение — часть художественного замысла постановки, а зрители эту задумку не поняли.
Игорь Попов, директор театра «Современник»: «Мы начали разбираться. Я звонил руководителям культуры Самарской области. Для того чтобы принять взвешенное решение, необходимо в том, что случилось на гастролях, разобраться как следует, а не пользоваться сообщениями в соцсетях и слухами».
Ранее жители Самары, которые пришли на спектакль «Не становись чужим» с участием Михаила Ефремова, рассказали в соцсетях об опоздании актера на спектакль, в котором он играет главную роль. Как пишут недовольные зрители, артист вышел на сцену в состоянии сильного алкогольного опьянения, он путал слова, грубил и нецензурно выражался в адрес зала.
Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов написал на своей странице в соцсети Facebook, что считает выходку Ефремова безобразной и надеется, что руководство «Современника» найдет способ извиниться перед самарской публикой. А глава Самарской области Дмитрий Азаров назвал московского актера грубияном.
Сам Михаил Ефремов заявил, что его поведение — часть художественного замысла постановки, а зрители эту задумку не поняли.
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