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    Директор «Современника» пообещал разобраться со скандалом вокруг Михаила Ефремова

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пятаков
    Директор «Современника» пообещал разобраться со скандалом вокруг Михаила Ефремова

    Директор «Современника» пообещал разобраться со скандалом вокруг Михаила Ефремова

    Директор «Современника» пообещал разобраться со скандалом вокруг Михаила Ефремова
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пятаков

    • Директор столичного театра «Современник» Игорь Попов отреагировал на скандал, который произошел во время гастролей в Самаре.

    Зрители пожаловались на неподобающее поведение артиста театра «Современник» Михаила Ефремова во время выступления в Самаре. Разразившийся скандал прокомментировал директор «Современника» Игорь Попов, передает ТАСС. Он пообещал разобраться в случившемся, когда труппа вернется в Москву.

    Игорь Попов: «Тогда и будем разбираться, нельзя доверять только слухам и переписке в соцсетях».

    Сам Ефремов отрицает обвинения зрителей, которые утверждают, что он появился на сцене в нетрезвом виде и оскорблял публику. По его словам, в Самаре просто не поняли задумку пьесы.

    Михаил Ефремов: «Дело в том, что это Пинтер (Гарольд Пинтер, английский драматург — ред.). Эта пьеса очень сложная. Так получилось, что в Самаре не очень догнали. Я не считаю, что это критика, я считаю, что это зависть».

    Причиной скандала стал спектакль «Не становись чужим», который состоялся в Самарском театре оперы и балета 7 марта. Зрители пожаловались, что Ефремов вышел на сцену с опозданием в полчаса и в пьяном состоянии. Когда артиста, которого было не слышно, из зала попросили говорить громче, он якобы вышел из себя и обматерил публику.

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