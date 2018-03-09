«Сложная пьеса»: Михаил Ефремов объяснил скандал на гастролях в Самаре

Актер столичного театра «Современник» Михаил Ефремов прокомментировал скандал, который вспыхнул во время гастролей в Самаре.
Михаил Ефремов отреагировал на недовольство самарских зрителей, которые побывали на спектакле «Не становись чужим» 7 марта в Самаре. Артист в беседе с РБК объяснил причину недовольства публики тем, что это слишком сложная постановка.
Михаил Ефремов: «Это сложная пьеса для самарского зрителя. Больше никаких комментариев по этому поводу давать не буду».
Между тем главный режиссер Самарского театра драмы Валерий Гришко заявил, что считает неприемлемым поведением актеров «Современника» на гастролях.
Самарские зрители были возмущены поведением на сцене Михаила Ефремова, который играет главную роль в спектакле «Не становись чужим». По их словам, артист был пьян, путал текст и обматерил публику после просьбы из зала говорить громче. Кроме того, зрители посетовали, что из-за Ефремова спектакль задержался на полчаса.
Михаил Ефремов: «Это сложная пьеса для самарского зрителя. Больше никаких комментариев по этому поводу давать не буду».
Между тем главный режиссер Самарского театра драмы Валерий Гришко заявил, что считает неприемлемым поведением актеров «Современника» на гастролях.
Самарские зрители были возмущены поведением на сцене Михаила Ефремова, который играет главную роль в спектакле «Не становись чужим». По их словам, артист был пьян, путал текст и обматерил публику после просьбы из зала говорить громче. Кроме того, зрители посетовали, что из-за Ефремова спектакль задержался на полчаса.
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