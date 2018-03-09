Пьяный Михаил Ефремов в Самаре задержал спектакль и обматерил зрителей

Знаменитый актер Михаил Ефремов удивил зрителей в Самаре неподобающим поведением на сцене.
Алла Коровкина: «Не извинились. Оказалось, ждали артиста Ефремова. Потом он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так как ничего не слышно, радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару и весь спектакль возвращался к этому посланию».
Артистка пожаловалась, что зрители заплатили за билеты от 4000 до 7000 рублей и были обескуражены подобным отношением артиста. Коровкина добавила, что в зале находился министр культуры, который не реагировал на происходящее, но многие недовольные решили уйти со спектакля до завершения.
Алла Коровкина: «Отважные уходили толпами, терпеливые и любопытные ждали финала. Финал случился при опустевшем зале. Простите, товарищи артисты, на ваш поклон не хватило мужества остаться. Но в целом праздник удался — вместо спектакля получили „зоопарк“».
К заявлению Коровкиной присоединились и другие зрители, которые были на спектакле. Одна из них высказала мнение, что Ефремов проявил полное неуважение к публике.
Екатерина Дорофеева: «Актер должен играть при любых условиях, а не со сцены выражать недовольство кашляющими или сопящими зрителями».
По ее словам, в конце Ефремов убежал со сцены со словами: «Самара, спасибо, что дотерпели».
Еще одна недовольная зрительница — Инна Самойленко — заявила, что после первого антракта в зал не вернулась половина публики. Она и сама была в числе тех, кто не дождался финала.
А девушка по имени Ксения Кулик в своем Instagram назвала происходившее на сцене вакханалией. По ее словам, Ефремов был абсолютно пьян, шатался, матерился со сцены на зрителя, который просил артиста говорить громче, а потом кричал уходившим из зала: «Ну и валите!».
Посмотрели. Итог — не рекомендую!!!! Полное неоправданное ожидание. После первого антракта 1/3 зала ушли. И до конца спектакля постоянно уходили люди. Полное неуважение к зрителям со стороны главного героя. Такое ощущение, что ты на камеди клаб: где выбрали жертву в первом ряду и весь спектакль над ней издеваются, а всем остальным весело. Актёр должен играть при любых условиях, а не со сцены выражать недовольство кашляющими или сопящими зрителями. Театр — это высокое искусство. И если это чёрный Английский юмор, он должен быть в рамках театральной этики. Это мое мнение, которое имеет право быть, как любое мнение. Хотя и не претендует на звание неоспоримого и верного. Ефремов практически убежал со сцены со словами: «Самара, спасибо, что дотерпели». Кто ходил? Делитесь своим впечатлением, очень интересно. #театр #театрСовременник #нестановисьчужим
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