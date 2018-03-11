Певец Евгений Осин женится на подруге после 20 лет знакомства

Евгений Осин женится на своей давней подруге. Но почему невесту певца считают аферисткой?
Елена Годунова — будущая супруга Осина. Женщина объявилась в жизни певца всего месяц назад, но сразу с солидным приданым: 12-летней дочерью Настей. Девочка уже называет Осина папой.
Коллеги Осина подозревают, что его невеста — мошенница, которая хочет женить его на себе и прибрать к рукам трехкомнатную квартиру в центре Москвы стоимостью 30 миллионов рублей. Говорят даже, что Настя — не его дочь. Осин сделал анализ ДНК, а конверт с результатами не вскрыл, поверив будущей жене на слово.
Елена Годунова: «Он сам сказал, его за язык никто не тянул, никто ему условий никаких не ставил, денег ему за это никто не платил. Он сам сказал: я люблю Настю, и для меня не важен ни результат этого теста, ни сам тест».
Учитывая, что 53-летний Осин тяжело болен, это отличный план, считают коллеги певца. Полгода назад он даже ходил с трудом и, еле ворочая языком, признавался, как он несчастен и одинок. Да и сейчас состояние Осина оставляет желать лучшего, что подтверждает его невеста.
Годунова говорит, что знакома с будущим мужем 20 лет. Евгений Осин тогда был на пике своей популярности, а Елена работала концертным администратором. Любовь между ними вспыхнула с первого взгляда. Невеста Осина уверяет, что не рассчитывала на серьезные отношения. Встречи со знаменитым любовником носили эпизодический характер, а забеременев, женщина решила родить ребенка для себя. Она боялась признаться, что Настя — дочь певца.
Невеста Осина уверяет: она не преследует корыстных целей. Годунова хорошо зарабатывает, у нее есть квартира в Москве. Тем более, Евгений Осин давно переписал свою элитную недвижимость на старшую дочь — 16-летнюю Агнию.
Годунова уже строит планы на совместную жизнь с певцом. Пышного свадебного торжества они, скорее всего, устраивать не будут, но в отпуск обязательно поедут.
Елена Годунова: «Моя цель — его все-таки вытащить из той ситуации, в которой он на данный момент находится. Чтобы у него был гастрольный тур какой-то, чтобы поехать к морю всей семьей, чтобы как-то его вдохновить, раскрасить красками его жизнь».
Подробности — в сюжете программы «Ты не поверишь!»
Коллеги Осина подозревают, что его невеста — мошенница, которая хочет женить его на себе и прибрать к рукам трехкомнатную квартиру в центре Москвы стоимостью 30 миллионов рублей. Говорят даже, что Настя — не его дочь. Осин сделал анализ ДНК, а конверт с результатами не вскрыл, поверив будущей жене на слово.
Елена Годунова: «Он сам сказал, его за язык никто не тянул, никто ему условий никаких не ставил, денег ему за это никто не платил. Он сам сказал: я люблю Настю, и для меня не важен ни результат этого теста, ни сам тест».
Учитывая, что 53-летний Осин тяжело болен, это отличный план, считают коллеги певца. Полгода назад он даже ходил с трудом и, еле ворочая языком, признавался, как он несчастен и одинок. Да и сейчас состояние Осина оставляет желать лучшего, что подтверждает его невеста.
Годунова говорит, что знакома с будущим мужем 20 лет. Евгений Осин тогда был на пике своей популярности, а Елена работала концертным администратором. Любовь между ними вспыхнула с первого взгляда. Невеста Осина уверяет, что не рассчитывала на серьезные отношения. Встречи со знаменитым любовником носили эпизодический характер, а забеременев, женщина решила родить ребенка для себя. Она боялась признаться, что Настя — дочь певца.
Невеста Осина уверяет: она не преследует корыстных целей. Годунова хорошо зарабатывает, у нее есть квартира в Москве. Тем более, Евгений Осин давно переписал свою элитную недвижимость на старшую дочь — 16-летнюю Агнию.
Годунова уже строит планы на совместную жизнь с певцом. Пышного свадебного торжества они, скорее всего, устраивать не будут, но в отпуск обязательно поедут.
Елена Годунова: «Моя цель — его все-таки вытащить из той ситуации, в которой он на данный момент находится. Чтобы у него был гастрольный тур какой-то, чтобы поехать к морю всей семьей, чтобы как-то его вдохновить, раскрасить красками его жизнь».
Подробности — в сюжете программы «Ты не поверишь!»
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