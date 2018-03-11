Певец Евгений Осин женится на подруге после 20 лет знакомства. алкоголь, браки и разводы, знаменитости, Осин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПевец Евгений Осин женится на подруге после 20 лет знакомства

Певец Евгений Осин женится на подруге после 20 лет знакомства

комментировать
Певец Евгений Осин женится на подруге после 20 лет знакомства

Певец Евгений Осин женится на подруге после 20 лет знакомства

Певец Евгений Осин женится на подруге после 20 лет знакомства

    Евгений Осин женится на своей давней подруге. Но почему невесту певца считают аферисткой?

    Елена Годунова — будущая супруга Осина. Женщина объявилась в жизни певца всего месяц назад, но сразу с солидным приданым: 12-летней дочерью Настей. Девочка уже называет Осина папой.

    Коллеги Осина подозревают, что его невеста — мошенница, которая хочет женить его на себе и прибрать к рукам трехкомнатную квартиру в центре Москвы стоимостью 30 миллионов рублей. Говорят даже, что Настя — не его дочь. Осин сделал анализ ДНК, а конверт с результатами не вскрыл, поверив будущей жене на слово.

    Елена Годунова: «Он сам сказал, его за язык никто не тянул, никто ему условий никаких не ставил, денег ему за это никто не платил. Он сам сказал: я люблю Настю, и для меня не важен ни результат этого теста, ни сам тест».

    смотретьЧерные риелторы или родственники: кто убивает Евгения Осина ради квартиры
    Черные риелторы или родственники: кто убивает Евгения Осина ради квартиры
    Учитывая, что 53-летний Осин тяжело болен, это отличный план, считают коллеги певца. Полгода назад он даже ходил с трудом и, еле ворочая языком, признавался, как он несчастен и одинок. Да и сейчас состояние Осина оставляет желать лучшего, что подтверждает его невеста.

    Годунова говорит, что знакома с будущим мужем 20 лет. Евгений Осин тогда был на пике своей популярности, а Елена работала концертным администратором. Любовь между ними вспыхнула с первого взгляда. Невеста Осина уверяет, что не рассчитывала на серьезные отношения. Встречи со знаменитым любовником носили эпизодический характер, а забеременев, женщина решила родить ребенка для себя. Она боялась признаться, что Настя — дочь певца.

    Невеста Осина уверяет: она не преследует корыстных целей. Годунова хорошо зарабатывает, у нее есть квартира в Москве. Тем более, Евгений Осин давно переписал свою элитную недвижимость на старшую дочь — 16-летнюю Агнию.

    Годунова уже строит планы на совместную жизнь с певцом. Пышного свадебного торжества они, скорее всего, устраивать не будут, но в отпуск обязательно поедут.

    Елена Годунова: «Моя цель — его все-таки вытащить из той ситуации, в которой он на данный момент находится. Чтобы у него был гастрольный тур какой-то, чтобы поехать к морю всей семьей, чтобы как-то его вдохновить, раскрасить красками его жизнь».

    Подробности — в сюжете программы «Ты не поверишь!»

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru