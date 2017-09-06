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  • 06.09, 14:08

    У Евгения Осина диагностировали последнюю стадию алкоголизма

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    У Евгения Осина диагностировали последнюю стадию алкоголизма

    У Евгения Осина диагностировали последнюю стадию алкоголизма

    О состоянии здоровья Евгения Осина рассказал председатель правления Национального антинаркотического союза.

    Евгений Осин проходит курс по избавлению от алкогольной зависимости в одной из клиник Таиланда. Звезду 90-х нашли в плачевном состоянии в его московской квартире, когда артист уже практически не мог ходить. Осин согласился на лечение.

    Как рассказал «Комсомольской правде» председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников, медикаментозное лечение Евгений Осин прошел в Москве, после чего его доставили в зарубежную клинику. При этом певец совершено не верил в свои силы: в первые дни пребывания в центре устраивал скандалы, объявлял голодовку и требовал пива.

    Никита Лушников, председатель правления Национального антинаркотического союза: «Женя пока тоже не готов к выздоровлению. Сейчас он живет в центре как гость, у него адаптационный период. Такое состояние может длиться от двух недель до месяца. Если рассматривать три стадии зависимости, то у Жени последняя, третья стадия. И к нему нужен особый подход. Какие-то прогнозы в отношении его выздоровления и состояния здоровья делать рано, через две-три недели станет понятно, готов ли он продолжать реабилитацию».

    смотреть«Новые русские сенсации»: «Евгений Осин. Градус отчаяния»
    «Новые русские сенсации»: «Евгений Осин. Градус отчаяния»
    Сейчас с Осиным работают опытные специалисты. Живет певец вместе с другими пациентами на вилле на острове Самуи. Кстати, в том же центре проходит реабилитацию и знаменитая телеведущая Дана Борисова, которая избавляется от наркотической зависимости. Кстати, Дана Борисова стала гостем программы «Секрет на миллион», которая выйдет в эфир в следующую субботу, 16 сентября, в 17:00. А в эту субботу, 9 сентября, смотрите второй выпуск с участием Валерии.

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