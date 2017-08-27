Черные риелторы или родственники: кто убивает Евгения Осина ради квартиры

Кто убивает звезду
90-х ради квадратных метров в центре Москвы — черные риелторы или самые близкие люди?
Недавно неожиданно пропавшего Евгения Осина объявили в розыск. Нашли певца в наркологической клинике в Таиланде, куда его отправили друзья. Там его сняли на видео — Осин не брит, не мыт, еле говорит и едва дышит. Он встретил гостей в халате на голое тело и ничуть не смутился, когда перепутал коридор с туалетом и сделал лужу прямо на дубовый паркет.
Певец жалуется: силы его покидают. На днях он неудачно упал и получил серьезные травмы, а еще его давно беспокоят пронизывающие боли в ступнях. Осин не догадывается, что это симптомы паралича нижних конечностей — типичное осложнение алкоголизма.
Осин пьет самое дешевое спиртное. Его доза — три бутылки в день. Это примерно 800 литров в год и полмиллиона рублей. Но где артист берет деньги? Ведь заработка у него нет, а все сбережения давно пропиты. Юристы подозревают: деньгами и алкоголем певца снабжают неравнодушные люди, которым выгодно, чтобы Осин как можно больше пил.
Звезда 90-х живет в элитной высотке в центре Москвы в квартире площадью 140 квадратных метров. По оценкам риелторов, такая квартира стоит больше 35 миллионов рублей. Судя по чистоте в доме, гости бывают у Осина часто.
Эксперт подмечает: Осин, как многие алкоголики, не продает мебель и технику. На месте кожаный диван, беговая дорожка, бильярдный стол и четыре электрогитары. Друзья Евгения Осина с юристом согласны: музыканта целенаправленно сживают со свету ради квартиры в центре Москвы. Раньше певец мог сказать себе «стоп», а сейчас у него каждый день праздник.
Но кто именно спаивает звезду 90-х? Черные риелторы, родственники? Или случайные девушки, которых Осин приводит домой, чтобы залечить душевные раны?
Подробности — в видеоматериале.
Певец жалуется: силы его покидают. На днях он неудачно упал и получил серьезные травмы, а еще его давно беспокоят пронизывающие боли в ступнях. Осин не догадывается, что это симптомы паралича нижних конечностей — типичное осложнение алкоголизма.
Осин пьет самое дешевое спиртное. Его доза — три бутылки в день. Это примерно 800 литров в год и полмиллиона рублей. Но где артист берет деньги? Ведь заработка у него нет, а все сбережения давно пропиты. Юристы подозревают: деньгами и алкоголем певца снабжают неравнодушные люди, которым выгодно, чтобы Осин как можно больше пил.
Звезда 90-х живет в элитной высотке в центре Москвы в квартире площадью 140 квадратных метров. По оценкам риелторов, такая квартира стоит больше 35 миллионов рублей. Судя по чистоте в доме, гости бывают у Осина часто.
Эксперт подмечает: Осин, как многие алкоголики, не продает мебель и технику. На месте кожаный диван, беговая дорожка, бильярдный стол и четыре электрогитары. Друзья Евгения Осина с юристом согласны: музыканта целенаправленно сживают со свету ради квартиры в центре Москвы. Раньше певец мог сказать себе «стоп», а сейчас у него каждый день праздник.
Но кто именно спаивает звезду 90-х? Черные риелторы, родственники? Или случайные девушки, которых Осин приводит домой, чтобы залечить душевные раны?
Подробности — в видеоматериале.
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