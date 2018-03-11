Минобороны РФ опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал»

Экипаж
МиГ-31 ВКС РФ выполнил учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал».
Сообщение пресс-службы Минобороны РФ: «Экипаж истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса „Кинжал“ в заданном районе… В ходе пуска гиперзвуковой ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса „Кинжал“».
В ведомстве подчеркнули, что ракета успешно поразила заданную цель на полигоне, цитирует ТАСС.
Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых показаны подготовка МиГ-31 к вылету, взлет самолета, а также проведение самого ракетного удара.
Напомним, кадры испытания новой системы «Кинжал» были продемонстрированы во время оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию. По словам президента России, гиперзвуковая ракета комплекса «Кинжал» способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны и поразить цель на расстоянии до двух тысяч километров.
В ведомстве подчеркнули, что ракета успешно поразила заданную цель на полигоне, цитирует ТАСС.
Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых показаны подготовка МиГ-31 к вылету, взлет самолета, а также проведение самого ракетного удара.
Напомним, кадры испытания новой системы «Кинжал» были продемонстрированы во время оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию. По словам президента России, гиперзвуковая ракета комплекса «Кинжал» способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны и поразить цель на расстоянии до двух тысяч километров.
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