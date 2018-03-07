Главный военно-политический анонс года: зачем России новые ракеты

Глава военного разведуправления США генерал Роберт Эшли, выступил в американском сенате с тезисами о том, что Россия хочет заставить Америку и ее союзников считаться с ее ролью глобального игрока и признать наличие у Москвы своих интересов в области обеспечения безопасности. А это, отметил Эшли, требует наличия современных и хорошо подготовленных вооруженных сил. И модернизации сил ядерных — чтобы сохранить паритет с США. Первое Россия успешно продемонстрировала в Сирии. О втором говорил в послании Федеральному собранию Владимир Путин.
Аналитические колонки западных газет уже который день полнятся новыми словами типа «Сармат», «Кинжал» или разборами потенциальных и реальных возможностей подводных дронов и ракет с ядерной энергоустановкой. Вероятно, это был главный военно-политический анонс года. И, конечно, сведения о новейших российских вооружениях требуют комментариев, иначе бы о них не объявляли открыто. Что это значит: ракета «Сармат», которая может пролететь не по обычному пути с Востока на Запад, а через полюса — Северный или Южный?
Или другая, крылатая ракета, не названная пока, которая может маневрировать. Обычные ракеты стратегического назначения летят баллистической траектории, то есть по дуге, такую траекторию можно просчитать, пока ракета еще летит, и сбить. Так что обычные ракеты уже не обеспечивают ядерного равновесия в мире. А новая способна преодолеть разные системы защиты. И Россия, по словам президента, должна была не то чтобы кого-то напугать, а просто высказаться, что у нас есть ответ на современные вызовы.
Необходимость такого военно-технологического ответа назревала годами. Ядерный паритет между Россией и США, достигнутый еще в советские времена, теперь уже изрядно расшатался. Принципиальным тут стал выход Америки из договора по противоракетной обороне в 2002 году. С тех пор системы ПРО приблизились почти вплотную к границам РФ. Возможности перехвата российских ракет сильно увеличились, и для того, чтобы их компенсировать, понадобились новые, более «умные» системы вооружения.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Президент России не раз подчеркивал, что наша армия и флот должны не только отвечать требованиям сегодняшнего дня, но и быть готовыми к завтрашним способам ведения вооруженной борьбы».
Безусловно, решение этой задачи напрямую зависит от наличия современной орбитальной группировки спутников военного назначения.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Юрия Кучинского.
Или другая, крылатая ракета, не названная пока, которая может маневрировать. Обычные ракеты стратегического назначения летят баллистической траектории, то есть по дуге, такую траекторию можно просчитать, пока ракета еще летит, и сбить. Так что обычные ракеты уже не обеспечивают ядерного равновесия в мире. А новая способна преодолеть разные системы защиты. И Россия, по словам президента, должна была не то чтобы кого-то напугать, а просто высказаться, что у нас есть ответ на современные вызовы.
Необходимость такого военно-технологического ответа назревала годами. Ядерный паритет между Россией и США, достигнутый еще в советские времена, теперь уже изрядно расшатался. Принципиальным тут стал выход Америки из договора по противоракетной обороне в 2002 году. С тех пор системы ПРО приблизились почти вплотную к границам РФ. Возможности перехвата российских ракет сильно увеличились, и для того, чтобы их компенсировать, понадобились новые, более «умные» системы вооружения.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Президент России не раз подчеркивал, что наша армия и флот должны не только отвечать требованиям сегодняшнего дня, но и быть готовыми к завтрашним способам ведения вооруженной борьбы».
Безусловно, решение этой задачи напрямую зависит от наличия современной орбитальной группировки спутников военного назначения.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Юрия Кучинского.
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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