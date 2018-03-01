«Гиви», «Добрыня» и «ПРОщайка»: в России обсуждают названия нового оружия

Президент РФ Владимир Путин во время послания предложил россиянам выбрать название для новых видов стратегического оружия России — крылатой ракеты глобальной дальности и беспилотного подводного аппарата.
Россияне наперебой предлагают свои варианты названий для новейших образцов оружия. Так, помощник президента Владислав Сурков озвучил свой вариант — «Гиви». «Потому что есть такой герой Донбасса», — пояснил Сурков в интервью РИА Новости.
А губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил назвать новые виды оружия, о которых рассказал в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, в честь русских богатырей, «охранявших Русь»: Муромец и Добрыня.
Широкое обсуждение названий для новейших образцов российского оружия развернулось и в Сети. Среди вариантов: «Подкидыш», «Паритет», «Песец», «ПРОщайка» и другие.
На официальном сайте Минобороны России в ближайшее время начнется голосование по выбору наименований новейших образцов вооружений, сообщается в аккаунтах ведомства в социальных сетях.
Напомним, в ходе обращения к Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новейшем оружии России, не имеющем аналогов в мире. Во время послания на экране были показаны кадры испытания российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. По словам Путина, успешный пуск новейшей ракеты состоялся в конце 2017 года на центральном полигоне РФ.
Владимир Путин: «В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружений — стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой».
Комментируя видео, президент показал, как ракета обходит рубежи обороны при неограниченной дальности полета. Он подчеркнул, что в мире ничего подобного ни у кого ранее не было.
Также президент сообщил, что в России созданы беспилотные подводные аппараты, которые могут двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность. При этом их скорость кратно превышает скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей. И это, по словам Путина, «просто фантастика».
Кроме этого, Владимир Путин сообщил о наличии у РФ гиперзвукового оружия, обладание которым «дает серьезное преимущество в сфере вооруженной борьбы».
А губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил назвать новые виды оружия, о которых рассказал в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, в честь русских богатырей, «охранявших Русь»: Муромец и Добрыня.
Широкое обсуждение названий для новейших образцов российского оружия развернулось и в Сети. Среди вариантов: «Подкидыш», «Паритет», «Песец», «ПРОщайка» и другие.
Ракету «Подкидыш» назвать, так сказать подарок нашим западным «партнёрам» 😀— пчаньчик (@Sisiltum) 1 марта 2018 г.
@mod_russia предлагаю назвать ракету « Паритет». На английском звучит так же, значит и смысл будет понятным)— Elya (@Elya52031924) 1 марта 2018 г.
Предлагаю назвать ракету «ПРОщайка».— Evgeniy Sevastiyskiy (@eevgenic76) 1 марта 2018 г.
На официальном сайте Минобороны России в ближайшее время начнется голосование по выбору наименований новейших образцов вооружений, сообщается в аккаунтах ведомства в социальных сетях.
Уважаемые подписчики!— Минобороны России (@mod_russia) 1 марта 2018 г.
В ближайшее время на сайте Минобороны России будет запущено голосование по выбору наименований новейших образцов российского вооружения, представленных Президентом РФ. В. В. Путиным в ходе ежегодного послания к Федеральному Собранию Российской Федерации pic.twitter.com/pAtjMmjIQr
Напомним, в ходе обращения к Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новейшем оружии России, не имеющем аналогов в мире. Во время послания на экране были показаны кадры испытания российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. По словам Путина, успешный пуск новейшей ракеты состоялся в конце 2017 года на центральном полигоне РФ.
Владимир Путин: «В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружений — стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой».
Комментируя видео, президент показал, как ракета обходит рубежи обороны при неограниченной дальности полета. Он подчеркнул, что в мире ничего подобного ни у кого ранее не было.
Также президент сообщил, что в России созданы беспилотные подводные аппараты, которые могут двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность. При этом их скорость кратно превышает скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей. И это, по словам Путина, «просто фантастика».
Кроме этого, Владимир Путин сообщил о наличии у РФ гиперзвукового оружия, обладание которым «дает серьезное преимущество в сфере вооруженной борьбы».
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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