«Гиви», «Добрыня» и «ПРОщайка»: в России обсуждают названия нового оружия

@mod_russia предлагаю назвать ракету « Паритет». На английском звучит так же, значит и смысл будет понятным)

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В ближайшее время на сайте Минобороны России будет запущено голосование по выбору наименований новейших образцов российского вооружения, представленных Президентом РФ. В. В. Путиным в ходе ежегодного послания к Федеральному Собранию Российской Федерации pic.twitter.com/pAtjMmjIQr