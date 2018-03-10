Искусственная матка для 100-летних мам: как рожают пенсионерки

Беби-бум солидных родителей: Пугачёва, Маликов, Виторган. Зачем звезды на пенсии решают обзавестись детьми? Что это —
новая мода или новая реальность? Неужели возраст уже не помеха, и стать мамой можно не только после 50 лет?
У 78-летнего актера Эммануила Виторгана и его жены 56-летней Ирины Млодик родилась дочь, которую супруги назвали редким и красивым именем — Этель. Теперь можно признать окончательно: а России настоящий беби-бум среди звездных родителей в солидном возрасте. Так, Кристина Орбакайте сама решилась стать матерью во второй раз, когда все пророчили ей внуков — ведь старшему сыну Никите было уже 21. Зато сейчас Кристина Орбакайте пожинает плоды материнства. Ее 5-летняя дочь Клавдия первой поздравила знаменитую певицу с женским днем. А ведь еще совсем недавно вся страна удивлялась тому, что на фоне Виторгана и вовсе кажется, нормой — рождением сына у Дмитрия Маликова. Артисту 47, его любимой жене Елене — 55. Их 18-летняя дочь Стефания — уже студентка МГИМО.
Дмитрий Маликов, народный артист России: «У нас родился сын, и это очень изменило наши отношения, во мне проснулся заботливый мужчина. У меня внутри появилось больше нежности, больше сердечности, больше заботы».
Первопроходцев поздних родов, конечно, стоит искать в Голливуде. Обладательница «Оскара» Сьюзан Сарандон стала мамой в 45, актриса Тина Мэлоун родила девочку Флэйм в 50, жена Траволты, фотомодель Келли Престон, нашла утешение после потери сына Джетта только родив снова — уже в 48. Но приятель Эммануила Виторгана, акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе, хоть и поздравляет 56-летнюю Ирину Млодик, но предостерегает: радость материнства в таком возрасте сопряжена с огромным риском.
Борис Лордкипанидзе, кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог: «Возрастные роды связаны с тем, что накопился определенный груз хронических заболеваний. Что касается самого ребенка? с возрастом возрастает риск всевозможных генетических заболеваний».
В клинике этого доктора появились на свет дети Галкина и Пугачёвой. Марк Курцер, главный акушер российского шоу-бизнеса, объясняет: звезды удачно рожают после 55 благодаря чуткому присмотру. Но передовые технологи уже шагнули далеко вперед даже от научной фантастики.
Алан Флейк, создатель искусственной матки, директор Центра Исследования плода: «Искусственная матка, у нас будет камера внутри блока, чтобы родители могли видеть, как их плод развивается в реальном времени».
Британские дизайнеры разработали модный концепт для такого инкубатора. Ученые из госпиталя в Филадельфии проводят финальные испытания. А значит уже завтра стать матерью можно будет хоть в 100 лет, если доживешь. Да что там — и женщина для этого больше не нужна!
Маркус Давей, исследователь детского госпиталя в Филадельфии: «Искусственная матка — это жидкостный инкубатор, плод помещается в искусственную амниотическую жидкость, и младенец живет в своей биосумке с оксигенатором снаружи».
Вот только каково это, рожать в таком преклонном возрасте, зная, что ты сможешь увидеть лишь первые шаги своего ребенка? Ведь тому же Эммануилу Виторгану, чтобы отвезти Этель в первый класс, нужно дожить до 85, а чтобы отдать дочь под венец — отпраздновать хотя бы 100-летний юбилей.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Аллы Давыдовой.
Дмитрий Маликов, народный артист России: «У нас родился сын, и это очень изменило наши отношения, во мне проснулся заботливый мужчина. У меня внутри появилось больше нежности, больше сердечности, больше заботы».
Первопроходцев поздних родов, конечно, стоит искать в Голливуде. Обладательница «Оскара» Сьюзан Сарандон стала мамой в 45, актриса Тина Мэлоун родила девочку Флэйм в 50, жена Траволты, фотомодель Келли Престон, нашла утешение после потери сына Джетта только родив снова — уже в 48. Но приятель Эммануила Виторгана, акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе, хоть и поздравляет 56-летнюю Ирину Млодик, но предостерегает: радость материнства в таком возрасте сопряжена с огромным риском.
Борис Лордкипанидзе, кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог: «Возрастные роды связаны с тем, что накопился определенный груз хронических заболеваний. Что касается самого ребенка? с возрастом возрастает риск всевозможных генетических заболеваний».
В клинике этого доктора появились на свет дети Галкина и Пугачёвой. Марк Курцер, главный акушер российского шоу-бизнеса, объясняет: звезды удачно рожают после 55 благодаря чуткому присмотру. Но передовые технологи уже шагнули далеко вперед даже от научной фантастики.
Алан Флейк, создатель искусственной матки, директор Центра Исследования плода: «Искусственная матка, у нас будет камера внутри блока, чтобы родители могли видеть, как их плод развивается в реальном времени».
Британские дизайнеры разработали модный концепт для такого инкубатора. Ученые из госпиталя в Филадельфии проводят финальные испытания. А значит уже завтра стать матерью можно будет хоть в 100 лет, если доживешь. Да что там — и женщина для этого больше не нужна!
Маркус Давей, исследователь детского госпиталя в Филадельфии: «Искусственная матка — это жидкостный инкубатор, плод помещается в искусственную амниотическую жидкость, и младенец живет в своей биосумке с оксигенатором снаружи».
Вот только каково это, рожать в таком преклонном возрасте, зная, что ты сможешь увидеть лишь первые шаги своего ребенка? Ведь тому же Эммануилу Виторгану, чтобы отвезти Этель в первый класс, нужно дожить до 85, а чтобы отдать дочь под венец — отпраздновать хотя бы 100-летний юбилей.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Аллы Давыдовой.
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