У Дмитрия Маликова родился ребенок от суррогатной матери

В прессе появилась информация о том, что Дмитрий Маликов последовал примеру Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова. Певец снова стал отцом, ребенка в эту пятницу в одной из клиник
Санкт-Петербурга родила суррогатная мать.
Впервые о своем желании во второй раз стать отцом певец заявил еще в октябре 2016 года в программе «Секрет на миллион». «Хочу сына, мы идем к этой цели!» — заявил артист. Тогда все решили, что он шутит. Оказывается, все эти полтора года чета Маликовых упорно шла к своей цели. Супруги живут душа в душу 26 лет и уверяют, что в их доме всегда царит любовь.
Маликов Дмитрий, артист: «Если женщина нелюбимая, то всегда можно находить какие-то несовершенства, можно в ней находить какие-то недостатки. Если она любимая, то она совершенная абсолютно, любая ее морщинка будет для тебя обожаемой и любимой».
Кажется, еще недавно Дмитрий Маликов встречал жену и новорожденную дочь Стефанию в роддоме. Но время летит быстро. Дмитрий и Елена оглянуться не успели, как их маленькая девочка выросла. Красавице Стефании уже 17 лет, она студентка МГИМО и вот-вот вылетит из родительского гнезда.
Возможно, Маликовы соскучились по топоту детских ножек в своем особняке на Рублёвке, или же народный артист мечтал о наследнике, продолжателе рода, Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
Маликов Дмитрий, артист: «Если женщина нелюбимая, то всегда можно находить какие-то несовершенства, можно в ней находить какие-то недостатки. Если она любимая, то она совершенная абсолютно, любая ее морщинка будет для тебя обожаемой и любимой».
Кажется, еще недавно Дмитрий Маликов встречал жену и новорожденную дочь Стефанию в роддоме. Но время летит быстро. Дмитрий и Елена оглянуться не успели, как их маленькая девочка выросла. Красавице Стефании уже 17 лет, она студентка МГИМО и вот-вот вылетит из родительского гнезда.
Возможно, Маликовы соскучились по топоту детских ножек в своем особняке на Рублёвке, или же народный артист мечтал о наследнике, продолжателе рода, Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
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