Эммануил Виторган стал отцом в 78 лет

У актера Эммануила Виторгана родилась дочь. И если раньше Алла Пугачева была самой взрослой матерью
шоу-бизнеса, то теперь Виторган — самый взрослый отец.
Сейчас Эммануилу Виторгану 78 лет. Свою дочь в первый класс он проводит в 85. Когда она получит паспорт, ему будет 92. А чтобы отвести ее под венец, Эммануилу Виторгану надо дожить как минимум до 100 лет.
Супруге Виторгана Ирине Млодик — 56. Пока женщины в ее возрасте привыкают жить на пенсии, ее ждут все прелести материнства. Пеленки, распашонки, ночные дежурства у кроватки — а это мечта всей ее жизни, которая наконец-то исполнилась. В 56 Ирина стала матерью впервые.
Сейчас родители новорожденной принимают поздравления и от друзей, и от детей, и вообще от всей большой семьи. Все ждут не дождутся, когда Виторганы накроют праздничный стол, чтобы обмыть пяточки долгожданной дочки.
Счастливые родители пока не думают о будущем, они живут настоящим. Дни и ночи напролет проводят рядом с новорожденной малышкой. А коллеги беспокоятся: ведь Эммануил Виторган — не мальчик, работать ему с каждым днем все сложнее, на что он будет содержать семью? Актер успокаивает: ради любимой женщины и ребенка он еще горы свернет!
Эмануил Виторган: «Жаль, что не увидим ее в полном расцвете. Что я не увижу в полном расцвете это поколение, но хотелось бы предположить, что оно должно быть обязательно лучше предыдущего».
У Виторгана уже есть двое детей от предыдущих браков, пятеро внуков и двое правнуков. И его новорожденная дочь приходится сестрой его сыну Максиму Виторгану, и тетей — его детям, Полине, Даниилу и Платону, которому всего год, а значит, для новорожденной дочки своего дедушки он будет ближайшим другом.
Тайну зачатия и рождения ребенка Виторганов обсуждают и друзья, и коллеги. В шоу-бизнесе уверены: родила им суррогатная мама. Тем более что суррогатное материнство в последнее время выбирают все больше и больше российских знаменитостей.
Когда, где и как родилась дочь Эммануила Виторгана, кто помог супругам стать счастливыми родителями на пенсии и к каким технологиям они обратились, чтобы сейчас нянчить новорожденную дочку — все подробности в программе «Ты не поверишь!».
Супруге Виторгана Ирине Млодик — 56. Пока женщины в ее возрасте привыкают жить на пенсии, ее ждут все прелести материнства. Пеленки, распашонки, ночные дежурства у кроватки — а это мечта всей ее жизни, которая наконец-то исполнилась. В 56 Ирина стала матерью впервые.
Сейчас родители новорожденной принимают поздравления и от друзей, и от детей, и вообще от всей большой семьи. Все ждут не дождутся, когда Виторганы накроют праздничный стол, чтобы обмыть пяточки долгожданной дочки.
Счастливые родители пока не думают о будущем, они живут настоящим. Дни и ночи напролет проводят рядом с новорожденной малышкой. А коллеги беспокоятся: ведь Эммануил Виторган — не мальчик, работать ему с каждым днем все сложнее, на что он будет содержать семью? Актер успокаивает: ради любимой женщины и ребенка он еще горы свернет!
Эмануил Виторган: «Жаль, что не увидим ее в полном расцвете. Что я не увижу в полном расцвете это поколение, но хотелось бы предположить, что оно должно быть обязательно лучше предыдущего».
У Виторгана уже есть двое детей от предыдущих браков, пятеро внуков и двое правнуков. И его новорожденная дочь приходится сестрой его сыну Максиму Виторгану, и тетей — его детям, Полине, Даниилу и Платону, которому всего год, а значит, для новорожденной дочки своего дедушки он будет ближайшим другом.
Тайну зачатия и рождения ребенка Виторганов обсуждают и друзья, и коллеги. В шоу-бизнесе уверены: родила им суррогатная мама. Тем более что суррогатное материнство в последнее время выбирают все больше и больше российских знаменитостей.
Когда, где и как родилась дочь Эммануила Виторгана, кто помог супругам стать счастливыми родителями на пенсии и к каким технологиям они обратились, чтобы сейчас нянчить новорожденную дочку — все подробности в программе «Ты не поверишь!».
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