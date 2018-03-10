Памфилова пожелала мужчинам оставаться брутальными и приходить на выборы

Предвыборная кампания выходит на финишную прямую. Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала в студии НТВ об особенностях нынешней предвыборной гонки и обратилась с призывом к российским мужчинам.
В беседе с ведущим программы «Центральное телевидение» Вадимом Такменёвым глава Центризбиркома призвала российских мужчин оставаться брутальными и приходить голосовать.
Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ: «Дорогие мужчины России, оставайтесь мужчинами — галантными, брутальными, не превращайтесь в подобие голливудской статуэтки и приходите на выборы».
Также глава комиссии объяснила, чем руководствовался ЦИК, когда не стал снимать кандидата от КПРФ Павла Грудинина, несмотря обнаруженные зарубежные счета на его имя. Оказывается, Грудинин все же успел закрыть эти счета до 8 января — дня его регистрации кандидатом.
В ходе нынешней кампании были и скандалы, и нецензурная брань во время дебатов. Элла Памфилова сообщила о реакции ЦИК на такое поведение некоторых кандидатов: соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру.
Полное интервью с Эллой Памфиловой — в видеоматериале НТВ.
Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ: «Дорогие мужчины России, оставайтесь мужчинами — галантными, брутальными, не превращайтесь в подобие голливудской статуэтки и приходите на выборы».
Также глава комиссии объяснила, чем руководствовался ЦИК, когда не стал снимать кандидата от КПРФ Павла Грудинина, несмотря обнаруженные зарубежные счета на его имя. Оказывается, Грудинин все же успел закрыть эти счета до 8 января — дня его регистрации кандидатом.
В ходе нынешней кампании были и скандалы, и нецензурная брань во время дебатов. Элла Памфилова сообщила о реакции ЦИК на такое поведение некоторых кандидатов: соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру.
Полное интервью с Эллой Памфиловой — в видеоматериале НТВ.
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