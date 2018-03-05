ЦИК: швейцарские налоговики нашли 11 новых счетов Грудинина

В Центризбиркоме рассказали о выявленных швейцарскими налоговыми службами счетах кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина.
Как сообщил член ЦИК РФ Александр Кинев, речь идет еще об 11 счетах, один из которых был открыт в золоте.
Александр Кинев, член ЦИК РФ: «Федеральная налоговая служба обратилась в швейцарские уполномоченные органы. Швейцарские коллеги сообщили нам, что у Павла Николаевича Грудинина, помимо двух счетов, о которых мы уже упоминали, в том числе на избирательном плакате, по состоянию на 31 декабря 2017 года в соответствии с той информацией, которую предоставила налоговая служба Швейцарии, было 11 счетов. Таким образом, у Павла Николаевича Грудинина по состоянию на 31 декабря было 13 счетов в швейцарском банке. Из того ответа, который мы получили от наших коллег из Швейцарии, следует, что на разных счетах разные финансовые инструменты присутствовали, в том числе один счет был открыт в виде драгоценных металлов, в скобках указано золото».
Кинев отметил, что, по имеющейся в ЦИК информации, Павел Грудинин представил данные «о том, что у него нет иностранных счетов».
Александр Кинев: «Мы сейчас обладаем информацией о том, что на 31 декабря 13 счетов в швейцарских банках были, 13 января Павел Николаевич представил нам заявление, что их нет, но мы не имеем подтверждающих документов, что их нет».
По словам Кинева, вопрос о зарубежных счетах Грудинина будет обсуждаться 7 марта за заседании ЦИК. Предполагается, что последует обращение к нижестоящим комиссиям с просьбой внести соответствующие изменения плакат для размещения на избирательных участках и дополнить его данными о выявленных счетах и недостоверности представленных Грудининым сведений.
Александр Кинев: «Что касается дальнейшего участия Грудинина в избирательной гонке, то наличие на момент регистрации незакрытых счетов и дезинформация по этому поводу ЦИК является безусловным основанием для снятия кандидата, но ЦИК предполагает, что этот вопрос должен решить Верховный суд».
По словам Кинева, пока вопрос обращения в Верховный суд не обсуждался, передает ТАСС.
Павел Грудинин был зарегистрирован кандидатом в президенты 12 января. Закон предписывает кандидату к моменту регистрации должен представить в ЦИК сведения об отсутствии счетов и финансовых инструментов за рубежом. Грудинин указал 5 счетов в иностранных банках и сообщил о ценных бумагах, а также уведомил, что больше не хранит деньги в иностранных банках и не пользуется иностранными финансовыми инструментами. Позже выяснилось, что на начало февраля у Грудинина оставалось 2 не до конца закрытых счета в Швейцарии и 2 в Австрии. ЦИК не считал это неразрешимой проблемой.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В них участвуют баллотирующийся в порядке самовыдвижения действующий президент страны Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнесмен Павел Грудинин (КПРФ), телеведущая Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), глава Федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский, а также бизнес-омбудсмен, председатель Партии роста Борис Титов, Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»).
Александр Кинев, член ЦИК РФ: «Федеральная налоговая служба обратилась в швейцарские уполномоченные органы. Швейцарские коллеги сообщили нам, что у Павла Николаевича Грудинина, помимо двух счетов, о которых мы уже упоминали, в том числе на избирательном плакате, по состоянию на 31 декабря 2017 года в соответствии с той информацией, которую предоставила налоговая служба Швейцарии, было 11 счетов. Таким образом, у Павла Николаевича Грудинина по состоянию на 31 декабря было 13 счетов в швейцарском банке. Из того ответа, который мы получили от наших коллег из Швейцарии, следует, что на разных счетах разные финансовые инструменты присутствовали, в том числе один счет был открыт в виде драгоценных металлов, в скобках указано золото».
Кинев отметил, что, по имеющейся в ЦИК информации, Павел Грудинин представил данные «о том, что у него нет иностранных счетов».
Александр Кинев: «Мы сейчас обладаем информацией о том, что на 31 декабря 13 счетов в швейцарских банках были, 13 января Павел Николаевич представил нам заявление, что их нет, но мы не имеем подтверждающих документов, что их нет».
По словам Кинева, вопрос о зарубежных счетах Грудинина будет обсуждаться 7 марта за заседании ЦИК. Предполагается, что последует обращение к нижестоящим комиссиям с просьбой внести соответствующие изменения плакат для размещения на избирательных участках и дополнить его данными о выявленных счетах и недостоверности представленных Грудининым сведений.
Александр Кинев: «Что касается дальнейшего участия Грудинина в избирательной гонке, то наличие на момент регистрации незакрытых счетов и дезинформация по этому поводу ЦИК является безусловным основанием для снятия кандидата, но ЦИК предполагает, что этот вопрос должен решить Верховный суд».
По словам Кинева, пока вопрос обращения в Верховный суд не обсуждался, передает ТАСС.
Павел Грудинин был зарегистрирован кандидатом в президенты 12 января. Закон предписывает кандидату к моменту регистрации должен представить в ЦИК сведения об отсутствии счетов и финансовых инструментов за рубежом. Грудинин указал 5 счетов в иностранных банках и сообщил о ценных бумагах, а также уведомил, что больше не хранит деньги в иностранных банках и не пользуется иностранными финансовыми инструментами. Позже выяснилось, что на начало февраля у Грудинина оставалось 2 не до конца закрытых счета в Швейцарии и 2 в Австрии. ЦИК не считал это неразрешимой проблемой.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В них участвуют баллотирующийся в порядке самовыдвижения действующий президент страны Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнесмен Павел Грудинин (КПРФ), телеведущая Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), глава Федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский, а также бизнес-омбудсмен, председатель Партии роста Борис Титов, Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»).
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