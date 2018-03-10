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    «Самый умный человек в любой компании»: ведущая NBC рассказала о Путине после интервью

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    «Самый умный человек в любой компании»: ведущая NBC рассказала о Путине после интервью

    «Самый умный человек в любой компании»: ведущая NBC рассказала о Путине после интервью

    Ведущая NBC Мегин Келли поделилась своими впечатлениями после интервью с президентом Владимиром Путиным. Она отметила, что российский лидер очень умен, и не стоит пытаться его «перемудрить».

    Мегин Келли, телеведущая: «Он очень умен. У вас создается впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пробовать перемудрить Владимира Путина, не думаю, что получится. Но можно попробовать, как я попробовала в этом интервью, заставить его немного защищаться».

    В рамках беседы с ведущей NBC глава государства ответил на целый ряд вопросов, касающихся, в том числе, отношений России и США, а также так называемого «дела РФ». Он отметил, что Россия не поощряет вмешательство в выборы в других странах и не отдает подобных указаний.

    Говоря об отношениях двух стран Путин отметил, что именно США причислили Россию к своим врагам. Он подчеркнул, что взаимные обвинения никуда не ведут. Вместо этого нужно просто сесть и поговорить.

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