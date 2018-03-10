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    «Взаимные обвинения — путь в никуда»: Путин призвал к нормализации отношений РФ и США

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский
    «Взаимные обвинения — путь в никуда»: Путин призвал к нормализации отношений РФ и США

    «Взаимные обвинения — путь в никуда»: Путин призвал к нормализации отношений РФ и США

    «Взаимные обвинения — путь в никуда»: Путин призвал к нормализации отношений РФ и США
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский

    • Взаимные обвинения ни к чему не приведут, заявил Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC. России и США нужно установить отношения сотрудничества, а для этого следует «относиться к нынешнему или потенциальному партнеру с уважением».

    Российский лидер отметил, что именно США причислили Россию к своим врагам.

    Владимир Путин: «Это не мы назвали вас своими врагами. Вы приняли такое решение на уровне парламента, на уровне конгресса, вы включили Россию в список своих врагов. И зачем вы это сделали? Разве это мы ввели санкции против Соединенных Штатов? Это США ввели санкции против нас».

    В беседе с ведущей NBC Путин высказался в пользу нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами.

    Владимир Путин: «Послушайте, давайте сядем и спокойно поговорим, во всем разберемся. Верю, что нынешний президент хочет этого, но есть силы, которые ему это не позволяют».

    Глава государства прокомментировал и так называемое «дело РФ». Он отметил, что Россия не поощряет вмешательство в выборы в других странах и не отдает подобных указаний.

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